Farioli, o Alverca, a arbitragem e Thiago Silva

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez a antevisão da partida contra o Alverca, para a jornada 15 da I Liga, mas aproveitou também para falar sobre arbitragem e sobre o mais recente reforço dos dragões: Thiago Silva.

Alverca

"Esperamos um jogo complicado, fora de casa fica ainda mais difícil. O Alverca é uma equipa que tem coisas interessantes que precisam de estar presentes na nossa mente. São a segunda equipa com mais golos esperados, portanto quando rematam, têm sempre ótimas oportunidades. São muito físicos, ganham muitos duelos aéreos. E é bom ter estas ideias contra uma equipa que tem estado bem em casa e no geral. Estamos focados para amanhã."

Contratação de Thiago Silva

“Nos últimos três jogos sofremos três golos, eu e o presidente ficámos preocupados e decidimos contratar um grande jogador... Brincadeiras à parte, penso ser uma grande contratação. Jogadores assim ajudam a subir o padrão. Quando falámos, ele mostrou-se muito positivo, mostrou muita curiosidade. Começou a carreira na Europa aqui no FC Porto, apesar de a primeira experiência ter sido complicada. Venceu a Liga dos Campeões que conquistou aqui no Dragão... Chega com muita humildade e vontade de ajudar a equipa. Mencionou o facto de estar disposto a ajudar, até porque, como sabem, já temos três centrais que estão a fazer um ótimo trabalho. Esperamos ter muitos jogos até ao final da época e vamos precisar de qualidade e liderança. Acho que é a contratação certa para o clube e para a equipa."

Bednarek suspenso

"Claro que houve outros jogos onde decidimos gerir a sua condição física, mas quem o substituiu fez um bom trabalho. A importância do Bednarek é clara, é um jogador que toda a gente reconhece como um dos capitães. Traz sempre um grande impacto, energia positiva e uma mentalidade vencedora. Vamos dar o nosso melhor para encontrar uma solução. Prpic e Pablo Rosário são alternativas e acho que será um dos dois."

Árbitro João Pinheiro

"Não se trata da exibição de um árbitro. Honestamente, acredito que erros fazem parte do jogo. Os jogadores falham golos, os treinadores, eu faço substituições erradas... Isso faz parte. Acho que o problema aqui é algo mais fundo. Quando há a sensação de que o sistema está a falhar constantemente, acho que isso é algo que tem de ser abordado de forma séria, dando o valor a isso. É preciso respeitar o valor desta competição para manter o futebol português como uma das maiores referências na Europa e no mundo. Acho que o comunicado do clube foi muito claro, muito calmo, mas também mostrou a necessidade de lidar com esta situação com uma mente fria e com coragem. A situação está a tornar-se insustentável."

Situação insustentável

"Quando digo que a situação é insustentável... Os árbitros pedem-me para ter calma, para deixar o jogo fluir, mas vejo tantos cartões para os bancos... Em toda a Liga, não só para nós. Digo que a situação também está fora do controlo por isso. Não é possível que haja mais tempo a protestar do que o tempo em que a bola esteja a rolar. Acho que é uma boa oportunidade para falar sobre isto. A maneira como o VAR está a ser usado no futebol... Começou como algo muito positivo porque era uma ideia para ajudar os árbitros a corrigir decisões erradas ou difíceis, até porque a velocidade do jogo está a aumentar e torna-se muito difícil olhar para todos os detalhes. Neste momento, o sentimento é que o VAR é uma ferramenta que julga a exibição do árbitro. Nasceu como algo para ajudar, está a tornar-se em algo que ou estamos com medo de uma decisão ou de quando o árbitro vai ao monitor... Acredito que é uma situação que precisa de ser avaliada no futebol, talvez até voltar às origens, onde o VAR nasceu para ajudar e não para julgar. Vamos fechar assim este capítulo da arbitragem para nos focarmos no jogo de amanhã, que é a nossa prioridade. Esperamos que, muito brevemente, este tópico seja resolvido. Para o jogo, para os adeptos e para os clubes que estão a investir muito dinheiro e paixão para tentarem fazer a melhor competição possível."

FC Porto melhor fisicamente

"Sabem que somos obcecados nesse aspeto, porque a cada dia está a tornar-se essencial gerir os recursos que temos, especialmente com tantos jogos. Tentamos encontrar momentos em que podemos dar dias de folga aos jogadores. Às vezes esquecemo-nos o que acontece com estes horários, com as viagens... É muito importante gerir todos estes parâmetros e estou muito feliz com o que os outros departamentos estão a fazer. Elogio sempre a ajuda que estou a receber de toda a gente no clube. Hoje vamos fazer uma análise ao aspeto físico dos jogadores e parece-me que todos estão a melhorar muito. Houve jogadores que ganharam vários quilos de músculo e, com uma agenda tão apertada, isso é quase impossível, porque a tendência é perder peso e músculo. Aquilo que tem sido feito tem sido extraordinário. Claro que a frescura física depende da maneira como gerimos tudo isto, e aí estamos a tentar colocar muita atenção, calculando todos os elementos que podem ajudar a equipa. E, depois, tem a ver com os protagonistas quando entram em campo, com a mentalidade certa."

Mais mercado?

"Em relação ao mercado, ainda temos nove a 10 dias até ao arranque. É geralmente uma altura 'louca', até mais do que no verão. Estamos a trabalhar para estarmos muito bem preparados. Já estamos a fazer algumas coisas à velocidade certa, outras ainda estamos a perceber. O presidente está muito motivado para tentar reforçar a equipa de maneira a ser ainda mais competitiva. Podemos estar a avaliar coisas diferentes, mas a comunicação entre mim, o presidente e todas as partes envolvidas no mercado é muito fluída e aberta. Estamos alinhados em relação a todos os tópicos."

O Alverca – FC Porto está marcado para as 18h45 desta segunda-feira.

