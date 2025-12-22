Ouvir
"Presença e aura". Farioli desfaz-se em elogios a Diogo Costa

22 dez, 2025 - 21:59 • Redação

Treinador do FC Porto feliz pela vitória no campo do Alverca e por oferecer uma prenda aos adeptos em tempo de Natal.

O treinador do FC Porto mostrou-se satisfeito pela vitória em Alverca, por 3-0, e por oferecer uma "prenda aos adeptos". Francesco Farioli deixou rasgados elogios ao guarda-redes Diogo Costa.

O técnico dos dragões fala num "jogo positivo, mas o relvado não estava em boas condições".

"Não foi fácil jogar, principalmente contra uma equipa muito física, que ganha muitos duelos. Acho que estivemos bem, criámos várias oportunidades. Estou feliz pela vitória e por termos dado esta prenda aos adeptos", afirmou Farioli, nas entrevistas rápidas da Sport TV.

O FC Porto mantém a vantagem na liderança do campeonato, em mais uma partida sem sofrer golos.

"É bom. Hoje também tivemos a ajuda do Diogo [Costa], fez duas defesas muito importantes na primeira-parte. E mais do que isso, a presença dele, a 'aura'. A maneira como comanda a equipa é incrível. Bom para a nossa defesa, bom para o Diogo, e preferia que não tivesse muito trabalho, mas quando é preciso sabemos que temos um guarda-redes de topo", elogiou.

Para o treinador dos dragões, Diogo Costa é um "profissional de topo", com uma "mentalidade incrível".

"Desafia os companheiros a melhorar, a aumentar os padrões. Disse-lhe várias vezes que tem um papel essencial. É um jogador à FC Porto e vamos ver", referiu.

Os azuis e brancos vão passar o Natal na liderança do campeonato.

Francesco Farioli prefere não fazer contas à vantagem para os rivais Sporting e Benfica: "Contamos os nossos pontos e não temos tempo para fazer contas. Ainda temos um jogo para fazer em dezembro e há muita coisa a fazer. Feliz Natal para todos os dragões".

