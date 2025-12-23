Diogo Costa renova contrato com o FC Porto até 2030

O FC Porto anuncia, esta terça-feira, a renovação de contrato de Diogo Costa até 2030.

Uma renovação que se traduz na extensão de contrato do guarda-redes internacional português, de 26 anos, por mais três temporadas, mas também numa redução da cláusula de rescisão, de 75 para 60 milhões de euros.

"Sinto-me muito feliz. Acho que toda a gente sabe a história que tenho neste Clube e o que podem esperar de mim. Não me faltam motivos para assinar esta renovação", afirma Diogo Costa, em declarações reproduzidas no site oficial do FC Porto.



O capitão portista assume que, mal surgiu a possibilidade de renovar, mostrou-se "disponível para ouvir". Diogo assume-se "muito grato por saber que continuam a acreditar" em si e no que ainda pode dar ao clube.

Formado no FC Porto, Diogo Costa estreou-se pela equipa principal na época 2019/20 e afirmou-se em definitivo em 2021/22. Desde então, venceu dois campeonatos, três Taças de Portugal e duas Supertaças.

O capitão portista é também titular indiscutível na seleção portuguesa, com que, esta temporada, conquistou a Liga das Nações.