Lembra-se de Martin Anselmi? É o novo treinador do Botafogo

O antigo treinador do FC Porto Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. O argentino será o sucessor de Davide Ancelotti, filho e adjunto de Carlo Ancelotti, e assinou um contrato até ao final de 2027.

Anselmi, que substituiu Vítor Bruno no Dragão, não treinava desde que saiu do FC Porto pela porta pequena, depois de apenas 10 vitórias em 21 jogos, três deles no Mundial de Clubes, onde os dragões não somaram qualquer vitória.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O argentino tem 40 anos e vai assumir agora o clube de John Textor, que já levou para o Rio de Janeiro treinadores portugueses como Luís Castro, Bruno Lage e Renato Paiva. O norte-americano volta agora a apostar num treinador com ligações ao futebol português.

Com dificuldade para impor o seu jogo ideal mas com o mérito de apostar sem reservas em Rodrigo Mora, a coqueluche do Dragão, Anselmi ficou marcado pelo 4-1 sofrido em casa contra o Benfica. Na liga, terminou a 11 e nove pontos de Sporting e Benfica.

O treinador sul-americano, que até já foi adjunto do Internacional em 2021, vai ser acompanhado pelos adjuntos Luis Piedrahita, Pablo de Muner, Diego Bottaioli e Darío Herrera. A equipa técnica vai apresentar-se no Nilton Santos no dia 4 de janeiro, um dia antes de o plantel regressar aos trabalhos.

No currículo, Anselmi tem um triunfo na Sul-Americana e na Copa Sul-Americana, ao serviço do Independiente del Valle, do Equador. Antes do FC Porto, Anselmi treinou o Cruz Azul do México, um clube com o qual teve de fazer um braço de ferro para sair para Portugal.

O Botafogo, depois da época mágica com Artur Jorge em 2024, com a vitória no Brasileirão e na Libertadores, terminou a época em sexto lugar, chegou aos quartos de final da Copa do Brasil e atingiu os oitavos de final da Libertadores. O Carioca 2026 começa dia 14 de janeiro, no campo do Portuguesa-RJ