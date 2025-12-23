Memorial a Pinto da Costa no Dragão terá visita livre no domingo

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, que o memorial a Jorge Nuno Pinto da Costa vai estar disponível para visita livre no domingo, 28 de dezembro, dia em que o ex-presidente portista teria completado 88 anos de idade.

O memorial, construído a partir de homenagens espontâneas junto ao Estádio do Dragão no dia da morte de Pinto da Costa, a 15 de fevereiro de 2025, estará aberto ao público entre as 10h00 e as 18h00. Os curiosos poderão entrar pelo P1 do estádio.

"O memorial localiza-se no corredor de acesso aos balneários, em frente à galeria que alberga muitos dos momentos que fazem a história do FC Porto – grande parte deles com Jorge Nuno Pinto da Costa a dirigir o clube", assinala o FC Porto, no site oficial.

Os dragões destacam que o memorial é "como que uma viagem histórica por momentos, frases e, sobretudo, sentimentos de todos os que, direta ou indiretamente, foram tocados por Jorge Nuno Pinto da Costa e pelas conquistas do FC Porto ao longo dos seus 42 anos de presidência".

"Foram mais de 10 mil os objetos recolhidos e trabalhados pela equipa museológica do FC Porto de modo a serem preservados para, posteriormente, uma parte deles poderem integrar o memorial permanente agora edificado", explica o Porto, que refere ainda que a exposição tentou "respeitar, dentro do possível, a disposição real dos objetos deixados" pelos adeptos.

A partir do dia 28 de dezembro, e de forma simbólica, o memorial passará a integrar a visita guiada pelo Museu do FC Porto e o Estádio do Dragão.

