Farioli. “Fazer um grande jogo e conseguir a vitória”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, falou sobre o próximo adversário – o AVS – mas também sobre a sua equipa e o Natal e as declarações de Varadas e Mourinho.

AVS no último lugar

"Se olharmos para a tabela, parece que será muito fácil, mas a realidade é sempre diferente. Mudaram de treinador recentemente, que só tem um jogo. Tivemos de analisar as experiências anteriores. É um treinador experiente, também em Portugal. Tentámos encontrar padrões. Da forma como eu penso, não há um jogo que me faça relaxar. O de amanhã não é diferente. Temos de estar muito competitivos, porque vimos de uma semana sem jogo, que é um cenário pouco habitual para nós. O que posso dizer é que nos últimos treinos os jogadores tiveram uma grande motivação após uma pequena pausa. Temos de transferir essas vibrações para dentro de campo para fazer um grande jogo e conseguir a vitória."

Borja Sainz está castigado. William Gomes será titular?

"Nos últimos dois jogos, a tendência foi mais positiva para o Aves SAD. O jogo contra o Vitória, o último também. Vivem momentos diferentes. E este é uma razão extra para estarmos mais ligados ao jogo de amanhã. Mas, como já disse, temos muita coisa que nos motive. E essa é a nossa prioridade. Claro que a longo prazo, numa temporada longa, mais do que a motivação, é importante estarmos disciplinados, e a nossa equipa já provou a capacidade de ser constante e resiliente nos momentos certos. É isso que espero para amanhã. Faz parte do ADN do FC Porto, entrar com o espírito certo, com agressividade e mostrar o melhor aos nossos adeptos."

Regresso após o Natal

"Alguns jogadores chegaram com dois quilos a menos. Acho que andaram de bicicleta e fizeram sauna, chegaram numa ótima forma. E as últimas sessões de treino tiveram muita energia positiva. Infelizmente, isso não vence jogos, mas pode ajudar-nos a estar mais perto disso. Como disse, o meu desejo para amanhã é transferirmos essa energia para dentro de campo. A pausa foi bem merecida para nós. Acho que os jogadores estiveram muito bem nos três dias, passaram tempo com a família, recebemos também boas notícias do Gabri Veiga, que foi pai no dia 25, e tem sido positivo para toda a gente. Recarregar baterias e agora está na altura de voltar a dar tudo no campeonato já no jogo de amanhã, esperamos que com o Dragão cheio para acabar o ano da maneira que os adeptos e a cidade merecem."

Varandas chamou Farioli de paraquedista

"A metáfora sobre o paraquedista... O único paraquedista é o nosso fotógrafo, que está a tentar aprender. Do meu lado, eu tenho adrenalina suficiente nos jogos. Não jogo padel, sou uma pessoa muito aborrecida. Não faço atividades radicais. O resto é apenas ruído e poluição. Apesar de estar há pouco tempo em Portugal, acho que já vi o suficiente em seis meses. É esse o meu sentimento. E partilho sempre isso com respeito de forma a respeitar o meu clube e as pessoas que estão aqui a trabalhar comigo".

Multas mais pesadas para quem falar de arbitragem

"Tem retroativos? Temos de perguntar."

A questão da Fórmula 1 introduzida por Varandas e com resposta de Mourinho

"É uma questão longa. Gosto de ver Fórmula 1, mas há muitas coisas. A minha posição sobre a situação da arbitragem em Portugal acho que já foi clara. E continuo a dizer aquilo que disse há algumas semanas. Não é necessário acrescentar mais nada, basta abrir a minha conferência no YouTube e encontrarão a minha posição e as minhas ideias para tentar melhorar o futebol português. Todo o outro ruído, os comentários, as metáforas... Isso precisa de estar longe da nossa mente, porque temos um jogo importante amanhã, que vem num momento crucial da época para nós. Acho que é aí que temos de estar, a nossa energia tem de estar investida nisso. Em nada mais. Gostaria de fechar a conferência agora porque ainda temos trabalho a fazer no gabinete e a prioridade é essa. Vamos parar de falar do ruído, da poluição, e ficaria feliz de falar sobre o jogo."

Ainda a arbitragem

"Na minha mente tento ser positivo. Acredito e desejo que as pessoas responsáveis vão encontrar soluções para acabar com o ruído."

O FC Porto – AVS está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.