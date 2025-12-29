Farioli desvaloriza vantagem. "Não podemos olhar para a tabela, temos de ir jogo a jogo"

Francesco Farioli rejeita afastar já o Benfica da corrida ao título, mesmo com dez pontos de diferença, e sublinha que o FC Porto não pode olhar para a tabela, mas sim fazer o seu trabalho em cada jogo.

"A realidade é que isto é uma maratona. Maratonas são longas e têm muitas dificuldades, é muito complicado manter o ritmo. Este jogo era teoricamente fácil, mas a realidade não foi assim. Todos os jogos serão assim e temos de continuar a trabalhar duro. Não podemos olhar para a tabela, temos de ir jogo a jogo", vinca o treinador portista, em declarações à Sport TV, depois da vitória, por 2-0, sobre o AVS.



O FC Porto tem cinco pontos de vantagem para o Sporting e dez para o Benfica, ao fim de 16 jornadas para o campeonato.

Análise: "Eles vieram aqui com uma estratégia clara, que eu respeito. Tentaram abrandar o ritmo e tivemos dificuldades. Melhorámos na segunda parte, tivemos mais iniciativas e construímos a vitória, que penso que merecemos."

Consistência defensiva é decisiva para a liderança do Porto? "É um pouco de tudo, não gosto das coisas arrumadas em caixinhas. Vai tudo no mesmo tacho. Sim, é importante sermos sólidos defensivamente, mas também manter a estrutura ofensiva. Ainda queremos melhorar algumas coisas, como a constância no meio-campo adversário."

Lesões de Diogo Costa, Francisco Moura e Martim Fernandes: "O Diogo vai fazer exames amanhã, não parece ser nada de sério. O Francisco tinha um desconforto no estômago e o Martim está com problemas na púbis. Não é nada de sério, mas eram substituições necessárias de precaução.

Kiwior terminou o jogo a lateral: "É uma opção, uma possibilidade. Claro que a posição principal dele, e que ambos preferimos para ele, é a de central, mas ele pode jogar a lateral a alto nível e, jogue onde jogar, ajudará a equipa.

Quando chegou ao Porto, esperava que corresse tão bem? "Quando começas, começas sempre com muito boa vontade, grande desejo e espírito, para tentares virar a página e fazer algo bom. Nos primeiros dias, foi complicado, mas depois os jogadores começaram a criar ligações. Os treinos foram sempre muito bons, os jogadores mostraram um alto nível de profissionalismo. No Natal demos uns dias de férias aos jogadores e eles vieram em melhor forma ainda. É essencial quando constróis uma relação de confiança com o plantel. Mas agora é tudo passado, vamos entrar num novo ano, com novos desafios, e temos de estar preparados. Queremos dar o primeiro passo certo em 2026."

Benfica, a dez pontos, está fora do título? "A realidade é que isto é uma maratona. Maratonas são longas e têm muitas dificuldades, é muito complicado manter o ritmo. Este jogo era teoricamente fácil, mas a realidade não foi assim. Todos os jogos serão assim e temos de continuar a trabalhar duro. Não podemos olhar para a tabela, temos de ir jogo a jogo."