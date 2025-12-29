Ouvir
FC Porto repõe vantagem para Sporting, deixa Benfica a dez e mete pé direito em 2026

29 dez, 2025 - 22:11 • Inês Braga Sampaio

Samu Aghehowa bisou na segunda parte e cimentou a liderança portista no campeonato, no derradeiro jogo de 2025.

RECORDE O FILME DO ENCONTRO

O FC Porto garantiu uma passagem de ano feliz, esta segunda-feira, ao receber e vencer o AVS, por 1-0, no último jogo do campeonato em 2025.

A equipa de Francesco Farioli não conseguiu desfazer o nó na primeira parte, mas regressou de pé quente após o intervalo e, logo aos 46 minutos, abriu o marcador, por intermédio de Samu Aghehowa.

O ponta de lança internacional espanhol repetiria a dose, de penálti, após uma falta de Carlos Ponck sobre Gabri Veiga, descortinado pelo VAR.

Nota, ainda, para a saída de Diogo Costa ao intervalo, devido a lesão sofrida no primeiro tempo. Foi substituído por Cláudio Ramos.

O FC Porto passa a somar 46 pontos, em 48 possíveis, ao fim de 16 jornadas. Não só repõe a vantagem de cinco pontos sobre o Sporting, segundo classificado, como abre um abismo de dez pontos para o Benfica, o que deixa a equipa de José Mourinho quase arredado do título.

O AVS, que continua sem vencer para o campeonato, soma apenas quatro pontos e está a dez do Arouca, equipa que ocupa o lugar de play-off.

