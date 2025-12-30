Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 30 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Não passa de um susto. Diogo Costa lesionado "sem gravidade"

30 dez, 2025 - 17:04 • Inês Braga Sampaio

O guarda-redes do FC Porto, que saiu ao intervalo do jogo com o AVS, na segunda-feira, sofreu um "espasmo muscular com cãibra" no gémeo da perna esquerda, de acordo com o clube.

A+ / A-

Os adeptos do FC Porto podem respirar de alívio: Diogo Costa não está lesionado com gravidade.

Na atualização do boletim clínico desta terça-feira, no seu site oficial, o FC Porto informa que o guarda-redes, que saiu ao intervalo do jogo com o AVS, na véspera, contraiu um espasmo muscular com cãibra no gémeo da perna esquerda, "uma lesão sem gravidade".

Ainda assim, Diogo Costa realizou tratamento durante a sessão. Tal como Nehuén Pérez, que também fez trabalho de ginásio, Tomás Pérez, que realizou igualmente treino condicionado, e Luuk de Jong.

Zaidu Sanusi continua ausente, ao serviço da seleção da Nigéria, que participa na Taça das Nações Africanas.

O defesa Gabriel Brás e o médio João Teixeira, da equipa B, trabalharam às ordens de Francesco Farioli.

O FC Porto regressa ao trabalho na quinta-feira, no treino de Ano Novo, no Estádio do Dragão. Sessão marcada para as 15h00 do dia 1 de janeiro, com entrada livre. Os adeptos poderão assistir ao início da preparação para a visita ao Santa Clara, marcada para dia 4, às 18h00.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 30 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)