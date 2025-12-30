Não passa de um susto. Diogo Costa lesionado "sem gravidade"

Os adeptos do FC Porto podem respirar de alívio: Diogo Costa não está lesionado com gravidade.

Na atualização do boletim clínico desta terça-feira, no seu site oficial, o FC Porto informa que o guarda-redes, que saiu ao intervalo do jogo com o AVS, na véspera, contraiu um espasmo muscular com cãibra no gémeo da perna esquerda, "uma lesão sem gravidade".

Ainda assim, Diogo Costa realizou tratamento durante a sessão. Tal como Nehuén Pérez, que também fez trabalho de ginásio, Tomás Pérez, que realizou igualmente treino condicionado, e Luuk de Jong.

Zaidu Sanusi continua ausente, ao serviço da seleção da Nigéria, que participa na Taça das Nações Africanas.

O defesa Gabriel Brás e o médio João Teixeira, da equipa B, trabalharam às ordens de Francesco Farioli.

O FC Porto regressa ao trabalho na quinta-feira, no treino de Ano Novo, no Estádio do Dragão. Sessão marcada para as 15h00 do dia 1 de janeiro, com entrada livre. Os adeptos poderão assistir ao início da preparação para a visita ao Santa Clara, marcada para dia 4, às 18h00.