Vital, um central "muito mais completo na Polónia", está impressionado com Pietuszewski

30 dez, 2025 - 12:40 • André Maia , Hugo Tavares da Silva
Depois de muitos anos no Estoril Praia, Bernardo Vital experimentou o futebol espanhol, enfiado na camisola do Zaragoza. As exibições pelos ‘leones’ valeram-lhe um convite do Jagiellonia Białystok, campeão polaco em 2024, onde está feliz e a afinar o seu jogo.
É precisamente nesse clube que está a dar nas vistas Oskar Pietuszewski, o menino de 17 anos que estará na mira do FC Porto de Francesco Farioli. Vital conhece bem o miúdo que nasceu na cidade onde joga, Białystok.
“É um jovem com muita qualidade, com muita margem de progressão. Tem muitos minutos este ano, isso mostra a sua maturidade e a capacidade de jogar ao mais alto nível, até mesmo nas competições europeias”, explica Vital.
“Como todos os jovens, precisa de ter espaço, de minutos para continuar a evoluir. É um jogador com muita qualidade, tenho a certeza que o futuro vai ser risonho para ele.”
Bernardo Vital, futebolista nascido em Cascais há 25 anos, salienta a dimensão física do jovem polaco. “Não parece um miúdo de 17 anos”, reconhece. “É desequilibrador, o 1x1 é muito forte. Surpreendeu-me desde cedo, quando cheguei ao clube, que com 17 anos consiga fazer o que faz… É uma liga com muita qualidade, muitos jovens. O Oskar é um dos jogadores promissores.”
O defesa leva 26 jogos e dois golos marcados, um deles contra o Termalica Nieciecza, já em dezembro. É o central com mais faltas conquistadas e o que ganha mais bolas nos duelos aéreos defensivos.
“Faço um balanço positivo. Desde que vim para a Polónia, consegui evoluir certos aspetos do meu jogo em que não era tão completo, olhando para a vertente mais física do jogo, a parte mais defensiva”, reconhece.
E continua: “Sendo defesa-central, era muito importante. Sinto-me um jogador muito mais completo, mais confiante em todas as vertentes do jogo, com bola e sem bola. Isso é muito positivo. Depois, também ajuda, coletivamente, temos feito uma boa época, estes primeiros seis meses foram muito à base de vitórias. Tem sido uma experiência muito boa a jogar competições europeias”.
O Jagiellonia Białystok, com menos um jogo, ocupa a terceira posição apenas a um ponto dos líderes Wisla Plock e Górnik Zabrze. O objetivo do clube passa por manter o crescimento “sustentado e estável”, nota Vital.
O principal objetivo do clube é esse, não se fala no título, não se fala no objetivo que coloca essa pressão, apesar de, no balneário, os jogadores gostarem de sentir essa pressão, confessa o futebolista, com três jogos pelas seleções jovens de Portugal.
Adivinhar o futuro não é para ele. Até porque no passado já se deu mal. “Não gosto e não faço objetivos a longo prazo”, diz prontamente quando questionado sobre próximos objetivos pessoais. “A primeira vez que o tentei fazer acabei por esquecer-me do que tinha de fazer no dia a dia e no objetivo a curto prazo.”
Na lista de coisas a fazer estão coisas simples: vingar no Jagiellonia Białystok, afirmar-se no clube e liga e conseguir ser destaque. “Não escondo que quero dar passos em frente, como qualquer profissional em qualquer área. Não sou diferente. Mas não penso no destino, estou contente fora de Portugal. Não me vejo a voltar…”
E se os grandes chamarem? "Não se pode fechar a porta quando se fala em clubes grandes, seja em Portugal ou noutros países. Será um objetivo a longo prazo."
Mais à frente, repete por outras palavras que não quer pensar no amanhã para não se esquecer do hoje. “Estou muito satisfeito no Jagiellonia e quero dar continuidade a este rendimento que tenho tido e ajudar o clube.”