Vital, um central "muito mais completo na Polónia", está impressionado com Pietuszewski

Depois de muitos anos no Estoril Praia, Bernardo Vital experimentou o futebol espanhol, enfiado na camisola do Zaragoza. As exibições pelos 'leones' valeram-lhe um convite do Jagiellonia Białystok, campeão polaco em 2024, onde está feliz e a afinar o seu jogo. É precisamente nesse clube que está a dar nas vistas Oskar Pietuszewski, o menino de 17 anos que estará na mira do FC Porto de Francesco Farioli. Vital conhece bem o miúdo que nasceu na cidade onde joga, Białystok. "É um jovem com muita qualidade, com muita margem de progressão. Tem muitos minutos este ano, isso mostra a sua maturidade e a capacidade de jogar ao mais alto nível, até mesmo nas competições europeias", explica Vital. "Como todos os jovens, precisa de ter espaço, de minutos para continuar a evoluir. É um jogador com muita qualidade, tenho a certeza que o futuro vai ser risonho para ele."

Bernardo Vital, futebolista nascido em Cascais há 25 anos, salienta a dimensão física do jovem polaco. “Não parece um miúdo de 17 anos”, reconhece. “É desequilibrador, o 1x1 é muito forte. Surpreendeu-me desde cedo, quando cheguei ao clube, que com 17 anos consiga fazer o que faz… É uma liga com muita qualidade, muitos jovens. O Oskar é um dos jogadores promissores.” "Sinto-me um jogador muito mais completo" O defesa leva 26 jogos e dois golos marcados, um deles contra o Termalica Nieciecza, já em dezembro. É o central com mais faltas conquistadas e o que ganha mais bolas nos duelos aéreos defensivos. “Faço um balanço positivo. Desde que vim para a Polónia, consegui evoluir certos aspetos do meu jogo em que não era tão completo, olhando para a vertente mais física do jogo, a parte mais defensiva”, reconhece. E continua: “Sendo defesa-central, era muito importante. Sinto-me um jogador muito mais completo, mais confiante em todas as vertentes do jogo, com bola e sem bola. Isso é muito positivo. Depois, também ajuda, coletivamente, temos feito uma boa época, estes primeiros seis meses foram muito à base de vitórias. Tem sido uma experiência muito boa a jogar competições europeias”.