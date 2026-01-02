"Eu quero o Porto campeão": treino aberto leva quase 27 mil ao Dragão

O treino iniciou-se com exercícios de ativação, seguindo-se os habituais ‘meiinhos’, sempre sobre o olhar atento de Farioli e dos seus adjuntos, antes de serem replicadas situações de finalização, com muitos golos para gáudio dos aficionados, que festejavam cada remate bem-sucedido como se de um jogo se tratasse.

“Esperemos que estejam entusiasmados para este dia. Continuem a apoiar-nos porque juntos somos mais fortes”, apelou o capitão portista.

Os jogadores entraram em campo após uma contagem decrescente entusiástica do público, pelas 16:00, tendo sido Diogo Costa a abrir os trabalhos com um discurso para os adeptos.

Apesar do forte apoio, os 26.885 espetadores presentes, em dia chuvoso no Porto, ficaram aquém dos 32.185 do ano anterior, em que foi batido o recorde de assistência.

Tomás Pérez fez treino de recuperação à parte dos restantes companheiros de equipa e Luuk De Jong, que tem pela frente um longo período de paragem por lesão no joelho esquerdo, acompanhou a equipa no banco de suplentes e teve direito a um momento de ovação das bancadas.

Num treino que durou menos de uma hora, o plantel portista retomou os trabalhos, já com Diogo Costa plenamente recuperado e com a integração dos ‘bês’ Diogo Fernandes e Gabriel Brás e do júnior Bernardo Lima, campeão do mundo de sub-17 por Portugal.

Perto de 27 mil adeptos marcaram presença no habitual treino aberto de ano novo do FC Porto, no Estádio do Dragão, galvanizados pela liderança portista da I Liga de futebol, apesar das difíceis condições atmosféricas.

"Eu quero o Porto campeão" era o cântico predominante, numa altura em que os ‘dragões’ lideram o campeonato, com cinco pontos de avanço para o Sporting, segundo classificado, e dez para o Benfica, terceiro.

De seguida, foram formadas três equipas para a realização de jogos ‘oito contra oito’, em situação de jogo reduzido, com balizas à entrada das grandes áreas. A equipa laranja foi a grande vencedora do treino e o momento de maior destaque foi um ‘chapéu’ de Rodrigo Mora, que, do meio-campo, fez a bola ‘voar’ sobre Diogo Costa.

Na conclusão do treino, Farioli dirigiu-se às bancadas ineditamente em português: “Bem-vindos à nossa casa. Agradeço-vos o vosso apoio incondicional. Seguimos juntos, com força, coragem e determinação”.

Depois de os jogadores terem distribuído bolas a alguns dos adeptos presentes, Diogo Costa prestou declarações à comunicação social em zona mista.

“A lesão que tive foi só um susto, um espasmo muscular, e estarei a 100% para defrontar o Santa Clara”, esclareceu, depois de ter sido substituído ao intervalo por Cláudio Ramos, na partida da última ronda da I Liga, frente ao AVS.

O guarda-redes também abordou a contratação do defesa central Thiago Silva, que aprova: “Acima de tudo, traz experiência. Pelo que me falaram, é uma excelente pessoa. Espero que venha para ajudar e acrescentar ainda mais a esta mentalidade de vencedores que nos ajuda a conquistar títulos”.

Sobre a liderança isolada dos ‘azuis e brancos’ na entrada em 2026, o internacional português preferiu manter um discurso cauteloso para cumprir os desígnios do clube, que “tem de jogar para ser campeão”.

“A mentalidade é a mesma, é irmos a jogo a jogo. Acho que não devemos olhar para a tabela. É continuar a trabalhar forte, intensos, que é o mais importante para os jogos”, concluiu.

O FC Porto, com 43 pontos, desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara, 14.º classificado da I Liga, com 16 pontos, em jogo da 17.ª jornada, última da primeira volta, que está agendado para as 18:00 de domingo e conta com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.