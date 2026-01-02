Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

"Eu quero o Porto campeão": treino aberto leva quase 27 mil ao Dragão

02 jan, 2026 - 09:25 • Lusa

Veja as fotografias do treino que durou menos de uma hora e que contou com Diogo Costa a 100%, e ainda com os ‘bês’ Diogo Fernandes e Gabriel Brás e com o júnior Bernardo Lima, campeão do mundo de sub-17 por Portugal.

A+ / A-
"Eu quero o Porto campeão": treino aberto leva quase 27 mil ao Dragão (foto: José Coelho/Lusa)
"Eu quero o Porto campeão": treino aberto leva quase 27 mil ao Dragão (foto: José Coelho/Lusa)
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa
Treino aberto do FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa

Perto de 27 mil adeptos marcaram presença no habitual treino aberto de ano novo do FC Porto, no Estádio do Dragão, galvanizados pela liderança portista da I Liga de futebol, apesar das difíceis condições atmosféricas.

Num treino que durou menos de uma hora, o plantel portista retomou os trabalhos, já com Diogo Costa plenamente recuperado e com a integração dos ‘bês’ Diogo Fernandes e Gabriel Brás e do júnior Bernardo Lima, campeão do mundo de sub-17 por Portugal.

Tomás Pérez fez treino de recuperação à parte dos restantes companheiros de equipa e Luuk De Jong, que tem pela frente um longo período de paragem por lesão no joelho esquerdo, acompanhou a equipa no banco de suplentes e teve direito a um momento de ovação das bancadas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, assistiu à sessão junto ao relvado e distribuiu autógrafos.

Apesar do forte apoio, os 26.885 espetadores presentes, em dia chuvoso no Porto, ficaram aquém dos 32.185 do ano anterior, em que foi batido o recorde de assistência.

Os jogadores entraram em campo após uma contagem decrescente entusiástica do público, pelas 16:00, tendo sido Diogo Costa a abrir os trabalhos com um discurso para os adeptos.

“Esperemos que estejam entusiasmados para este dia. Continuem a apoiar-nos porque juntos somos mais fortes”, apelou o capitão portista.

O treino iniciou-se com exercícios de ativação, seguindo-se os habituais ‘meiinhos’, sempre sobre o olhar atento de Farioli e dos seus adjuntos, antes de serem replicadas situações de finalização, com muitos golos para gáudio dos aficionados, que festejavam cada remate bem-sucedido como se de um jogo se tratasse.

Farioli desvaloriza vantagem. "Não podemos olhar para a tabela, temos de ir jogo a jogo"

FC Porto

Farioli desvaloriza vantagem. "Não podemos olhar para a tabela, temos de ir jogo a jogo"

Treinador do FC Porto aponta o caminho, após vitór(...)

"Eu quero o Porto campeão" era o cântico predominante, numa altura em que os ‘dragões’ lideram o campeonato, com cinco pontos de avanço para o Sporting, segundo classificado, e dez para o Benfica, terceiro.

De seguida, foram formadas três equipas para a realização de jogos ‘oito contra oito’, em situação de jogo reduzido, com balizas à entrada das grandes áreas. A equipa laranja foi a grande vencedora do treino e o momento de maior destaque foi um ‘chapéu’ de Rodrigo Mora, que, do meio-campo, fez a bola ‘voar’ sobre Diogo Costa.

Na conclusão do treino, Farioli dirigiu-se às bancadas ineditamente em português: “Bem-vindos à nossa casa. Agradeço-vos o vosso apoio incondicional. Seguimos juntos, com força, coragem e determinação”.

Depois de os jogadores terem distribuído bolas a alguns dos adeptos presentes, Diogo Costa prestou declarações à comunicação social em zona mista.

“A lesão que tive foi só um susto, um espasmo muscular, e estarei a 100% para defrontar o Santa Clara”, esclareceu, depois de ter sido substituído ao intervalo por Cláudio Ramos, na partida da última ronda da I Liga, frente ao AVS.

O guarda-redes também abordou a contratação do defesa central Thiago Silva, que aprova: “Acima de tudo, traz experiência. Pelo que me falaram, é uma excelente pessoa. Espero que venha para ajudar e acrescentar ainda mais a esta mentalidade de vencedores que nos ajuda a conquistar títulos”.

Sobre a liderança isolada dos ‘azuis e brancos’ na entrada em 2026, o internacional português preferiu manter um discurso cauteloso para cumprir os desígnios do clube, que “tem de jogar para ser campeão”.

“A mentalidade é a mesma, é irmos a jogo a jogo. Acho que não devemos olhar para a tabela. É continuar a trabalhar forte, intensos, que é o mais importante para os jogos”, concluiu.

O FC Porto, com 43 pontos, desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara, 14.º classificado da I Liga, com 16 pontos, em jogo da 17.ª jornada, última da primeira volta, que está agendado para as 18:00 de domingo e conta com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário