Farioli. “Quero a equipa a jogar como se estivesse a 15 pontos do líder”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, quer a equipa focada no Santa Clara, desvaloriza o eventual aumento da vantagem, nega saída e fala sobre o mercado de transferências.

Muitos jogos

"O mês vai ser muito ocupado com muitas competições, mas o nosso foco é no jogo de amanhã que encerra um ciclo, porque depois temos 10 dias para trabalhar. Vamos jogar contra uma equipa que tem estado muito bem, sem pensar no relvado, mas vemos enfrentar o jogo na máxima concentração."

Aumento de vantagem

"Nunca vi ninguém celebrar um título em dezembro nem em janeiro. Quero a equipa a jogar como se estivesse a 15 pontos do líder. Temos de fazer o nosso caminho e pensar jogo a jogo. Temos de olhar apenas para o Santa Clara, num jogo com um relvado muito difícil."

Vai ficar até final da época?

"Sim, de certeza. Se olharem para o que fiz no Nice e no Ajax, sair a meio nunca está nos meus planos. Estou totalmente comprometido e conectado com a realidade em que estou. Pela primeira vez sinto que posso criar algo desde a base e só posso agradecer à estrutura por ter esta oportunidade num clube tão grande."

Sporting empatou

"Não há motivação extra. A nossa motivação é o nosso caminho e isso não é uma pressão. O pensamento está só no jogo de amanhã."

Mercado de transferências

"O mercado de janeiro é sempre complicado porque uma grande oferta pode aparecer à última hora. O que posso garantir é que todos os jogadores estão contentes e querem continuar aqui. Se uma proposta grande aparecer vou pedir aos jogadores que desliguem o telefone. O que posso dizer é que o Pedro Lima [equipa B] vai regressar ao Wolverhampton. Agradeço a forma como trabalhou e desejo tudo pelo melhor."

Entradas?

“Sobre o mercado, depois do jogo de amanhã vamos ter mais tempo para pensar. Temos algumas lesões longas, por isso teremos de ponderar. Thiago Silva vai juntar-se a nós. Depois vamos explorar algumas opções que deem estabilidade. Qualquer um que venha para o FC Porto terá de ter noção do que é aqui."

Elogios de Mourinho

"Sobre as palavras de Mourinho, eu concordo, porque acho que o que estamos a fazer é extraordinário, em termos de pontos e consistência. Mas isso só nos deve colocar os pés no chão e manter-nos humildes. A prioridade é manter-nos conectados com a realidade e garantir que somos melhores todos os dias. Vamos ter muitas competições e os desafios são muito grandes".

O Santa Clara – FC Porto está marcado para este domingo a partir das 18h00.

