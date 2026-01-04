Farioli. "Resultado muito importante para nós"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, sublinhou a importância dos três pontos conquistados nos Açores, mas mantém os pés no chão, apesar do reforço da liderança.

A partida

"Sorte? Acho que conseguimos extrair o melhor de um jogo muito complicado. Claro que o golo surgiu de um momento de infelicidade do guarda-redes adversário, mas acho que merecemos. Atacámos bem, estruturados, num relvado muito complicado, frente a uma equipa muito bem organizada, com jogadores muito talentosos na saída para o ataque. É um resultado muito importante para nós".

Pragmatismo em busca dos três pontos

"É importante. Hoje, especialmente nos últimos 10-15 minutos, teve muitos duelos. O relvado ficou no limite para se jogar. Tivemos de fechar a nossa área, pois o Santa Clara tem excelentes jogadores que rematam muito bem de longa distância. Fizemos as substituições muito cedo, mas acho que jogámos bem e sem dúvida que o resultado é muito importante.

Estrelinha de campeão?

Não conheço essa expressão, mas não somos os campeões, são outros. Somos uma equipa de trabalho, que tem sempre o sentimento de que tem de continuar a trabalhar e a melhorar. Chegámos aqui líderes e vamos para a segunda volta líderes também."

Palavras de Pepê e o compromisso coletivo

"Estou totalmente de acordo com as palavras do Pepê. É um fator-chave, este desejo coletivo. Sabemos que esta é uma maratona ainda muito longa."

Ausência da Taça da Liga é benéfica?

"É difícil de dizer. É sempre bom jogar por títulos, mas estamos de fora e temos de aproveitar ao máximo este período. Estaremos em estágio no Algarve a partir de sábado. Temos de aproveitar este momento para maximizar todos os minutos em campo e em cada reunião. O nosso coletivo está sempre acima de qualquer dado ou detalhe técnico-tático. Esta será a nossa força."

Dificuldades nas laterais

"Está escrito na história do futebol. Neste momento, estamos com o Martim, que tem estado bem tanto pela direita como pela esquerda. O Kiwior também pode jogar lá. Não vamos fazer nada em relação a essa posição. Agora temos 10 dias pela frente, um período que servirá para percebemos aquela que será a melhor abordagem para essa situação."

O FC Porto derrotou o Santa Clara, por 1-0, com golo de Samu, em partida da jornada 17 da I Liga.