Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Farioli. "Resultado muito importante para nós"

04 jan, 2026 - 20:55

O FC Porto derrotou o Santa Clara, por 1-0, com golo de Samu, em partida da jornada 17 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, sublinhou a importância dos três pontos conquistados nos Açores, mas mantém os pés no chão, apesar do reforço da liderança.

A partida

"Sorte? Acho que conseguimos extrair o melhor de um jogo muito complicado. Claro que o golo surgiu de um momento de infelicidade do guarda-redes adversário, mas acho que merecemos. Atacámos bem, estruturados, num relvado muito complicado, frente a uma equipa muito bem organizada, com jogadores muito talentosos na saída para o ataque. É um resultado muito importante para nós".

Pragmatismo em busca dos três pontos

"É importante. Hoje, especialmente nos últimos 10-15 minutos, teve muitos duelos. O relvado ficou no limite para se jogar. Tivemos de fechar a nossa área, pois o Santa Clara tem excelentes jogadores que rematam muito bem de longa distância. Fizemos as substituições muito cedo, mas acho que jogámos bem e sem dúvida que o resultado é muito importante.

Estrelinha de campeão?

Não conheço essa expressão, mas não somos os campeões, são outros. Somos uma equipa de trabalho, que tem sempre o sentimento de que tem de continuar a trabalhar e a melhorar. Chegámos aqui líderes e vamos para a segunda volta líderes também."

Palavras de Pepê e o compromisso coletivo

"Estou totalmente de acordo com as palavras do Pepê. É um fator-chave, este desejo coletivo. Sabemos que esta é uma maratona ainda muito longa."

Ausência da Taça da Liga é benéfica?

"É difícil de dizer. É sempre bom jogar por títulos, mas estamos de fora e temos de aproveitar ao máximo este período. Estaremos em estágio no Algarve a partir de sábado. Temos de aproveitar este momento para maximizar todos os minutos em campo e em cada reunião. O nosso coletivo está sempre acima de qualquer dado ou detalhe técnico-tático. Esta será a nossa força."

Dificuldades nas laterais

"Está escrito na história do futebol. Neste momento, estamos com o Martim, que tem estado bem tanto pela direita como pela esquerda. O Kiwior também pode jogar lá. Não vamos fazer nada em relação a essa posição. Agora temos 10 dias pela frente, um período que servirá para percebemos aquela que será a melhor abordagem para essa situação."

O FC Porto derrotou o Santa Clara, por 1-0, com golo de Samu, em partida da jornada 17 da I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer