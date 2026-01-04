Ouvir
FC Porto sofre, mas reforça a liderança

04 jan, 2026 - 20:03

Dragão bate recorde de pontos no final da primeira volta: 49 pontos. Erro do guarda-redes Gabriel é de "apanhados".

O FC Porto venceu, nos Açores, o Santa Clara, por 1-0, e reforçou a liderança no campeonato no final da primeira volta.

Os dragões tiveram a “estrelinha de campeão”, beneficiando de um erro de Gabriel que “ofereceu” o (único) golo da partida a Samu.

Os açorianos tiveram vários remates e oportunidades, mas não conseguiram marcar. Já os azuis e brancos não tiveram nota artística, mas garantiram o essencial: os três pontos que alargam a distância para o segundo classificado (o Sporting) para sete pontos.

A primeira volta do FC Porto é praticamente imaculada: 16 vitórias e um empate: 49 pontos.

