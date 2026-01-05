Algarve recebe o estágio do FC Porto (e as famílias podem acompanhar)

Depois de concluída a primeira volta do campeonato com o marco histórico de melhor primeira volta no campeonato a 18 equipas, o plantel do FC Porto vai fazer a preparação para o resto da época com um estágio na Quinta do Lago, em Almancil.

Os portistas chegam a Faro na manhã de terça-feira e regressam ao Porto na sexta-feira. Francesco Farioli e a sua equipa técnica autorizaram os jogadores a fazerem-se acompanhar pelas respetivas famílias.

Este período alargado de estágio deve-se à eliminação precoce na Taça da Liga. O plano inclui ainda uma partida amigável à porta fechada frente ao SC Farense, no último dia.

A equipa azul e branca só volta a jogar no próximo dia 14, quarta-feira, no Estádio do Dragão diante do Benfica para o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal. Os bilhetes para a partida já se encontram esgotados.