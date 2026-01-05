Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Algarve recebe o estágio do FC Porto (e as famílias podem acompanhar)

05 jan, 2026 - 12:48 • Redação

Com a eliminação na Taça da Liga na fase de grupos, os dragões vão aproveitar a paragem para a competição para fazer um estágio em Almancil até sexta-feira.

A+ / A-

Depois de concluída a primeira volta do campeonato com o marco histórico de melhor primeira volta no campeonato a 18 equipas, o plantel do FC Porto vai fazer a preparação para o resto da época com um estágio na Quinta do Lago, em Almancil.

Os portistas chegam a Faro na manhã de terça-feira e regressam ao Porto na sexta-feira. Francesco Farioli e a sua equipa técnica autorizaram os jogadores a fazerem-se acompanhar pelas respetivas famílias.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Este período alargado de estágio deve-se à eliminação precoce na Taça da Liga. O plano inclui ainda uma partida amigável à porta fechada frente ao SC Farense, no último dia.

A equipa azul e branca só volta a jogar no próximo dia 14, quarta-feira, no Estádio do Dragão diante do Benfica para o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal. Os bilhetes para a partida já se encontram esgotados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer