Farioli e a renovação. "Pela primeira vez na minha carreira sinto que posso construir algo"

Francesco Farioli ainda não falou de renovação de contrato com o FC Porto, apesar de sentir, "pela primeira vez" na carreira, que tem obra para construir num clube.

Em entrevista à Sport TV e ao jornal "O Jogo", o treinador italiano, assumido "trota-mundos", admite que já se sente em casa e que o calor dos adeptos o encoraja. No entanto, não pensa ainda em renovação.

"Não. Agora a prioridade é fazer as coisas bem pela equipa. É a primeira vez na minha curta carreira que sinto que posso construir algo em cima de algo. Temos uma equipa jovem, um capitão [Diogo Costa] que renovou recentemente e é um líder e profissional de topo, jogadores do FC Porto B que podem ajudar... Estamos no caminho certo. Queremos continuar a trabalhar juntos, mas acima continuar conectados com o presente. Queremos fazer uma boa época e fazer os nossos adeptos felizes", sublinha.

O técnico, que entende a euforia dos adeptos como encorajamento e não como o assumir do título como um dado adquirido, concorda com José Mourinho. O treinador do Benfica disse que o FC Porto está a fazer uma época "anormal", algo que, para Farioli, "é um facto".

"Infelizmente, os recordes de meia temporada não nos dão títulos, nem qualquer vantagem adicional. O que estamos a fazer é especial, é um facto, mas não é para celebrar. Não é motivo para estagnarmos, porque o que está feito já passou, e agora temos de olhar para o futuro", frisa.

"Não podes deixar cair pontos"

Farioli olha para o futuro próximo, em concreto o mês de janeiro, "que será muito importante". Há um Porto-Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal, "um jogo especial", no dia 14. A visita ao Vitória de Guimarães e a receção ao Gil Vicente, "jogos importantes" para o campeonato, a 18 e 26. E mais dois jogos da Liga Europa, no terreno do Viktoria Plzen, a 22, e em casa, com o Rangers, a 29.

"Nesta liga, não podes deixar cair um único ponto. Nós estamos a fazer uma campanha extraordinária, mas mesmo assim temos os rivais logo ali. Temos mais dois jogos da Liga Europa e é fundamental conseguirmos qualificar-nos entre os oito melhores, para não termos de jogar o play-off. Ainda temos de trabalhar muito, não há tempo para celebrar. Vamos agora viajar para o Algarve, para trabalhar no duro", acrescenta, em referência ao estágio que a equipa vai realizar antes do arranque da segunda volta do campeonato.

Quanto ao facto de o FC Porto ter sentido dificuldades nos últimos jogos, Farioli assinala que o mesmo acontece a todos: "Estamos numa liga competitiva, com boas equipas e treinadores muito bem preparados."

As mensagens com Villas-Boas

Na residência de Francesco Farioli, o canal do FC Porto está ligado no YouTube "quase 24 horas por dia". A filha "já sabe todos os cânticos" e repete vezes sem conta a expressão "la famiglia portista".

Farioli sente-se "grato", a começar pela relação com o presidente do Porto, André Villas-Boas, com quem rapidamente se identificou e cujo conhecimento de futebol admira.

"É, de longe, o dirigente com o maior conhecimento de futebol com quem já trabalhei. O que ele fez na sua carreira como treinador fala por si. Mas também é a pessoa com quem falei menos de táticas. Na minha primeira reunião, eu trazia coisas preparadas para lhe mostrar, mas ele já sabia tudo. Falámos mais sobre a situação, o ambiente, como gerir a equipa. Acho que a primeira vez que abri um computador para lhe mostrar alguma coisa foi quando já estava no clube. Mostra a sua preparação e, em especial, o respeito que tem pela profissão, que já desempenhou e muito bem. Temos uma comunicação muito aberta e direta. (...) Não podia pedir um melhor presidente ou alguém mais presente", elogia.

Farioli refere que troca mensagens com Villas-Boas sobre futebol até tarde e, que, por vezes, quando acorda, às 6h00, já tem uma mensagem do presidente. Falam da prestação da equipa, das sensações, do momento de forma, de coisas a melhorar, revela o técnico, que garante ser "uma pessoa que gosta de ouvir e receber feedback".

"Dou um exemplo: numa das minhas primeiras conversas, o presidente disse que, para ele o Samu, nos cantos, não podia defender o primeiro poste. E eu fui ver vídeos e, de facto, o Samu nunca está lá", conta.

Fisicalidade e o "humilde" Samu

Num olhar sobre a equipa, Francesco Farioli destaca a importância da fisicalidade da equipa.

"É das coisas mais importantes para mim. No trabalho que fazemos, no perfil dos jogadores que temos de procurar, no desenvolvimento dos jogadores que temos, não posso negar que sou paranoico com a fisicalidade do jogo. A trajetória que o futebol está a tomar é bastante clara, eu não descobri nada de novo. Até agora, em todos os jogos, corremos sempre mais que os adversários, por três, quatro, cinco, às vezes até oito ou nove quilómetros. É imenso. É como se tivéssemos um jogador extra em campo", enaltece.

Um dos jogadores mais impressionantes do FC Porto, a nível físico, é Samu. O treinador destaca que o internacional espanhol "já era de elite a atacar o espaço e no interior da área", quando chegou. No entanto, faltava-lhe melhorar certos aspetos, de forma a ser um avançado mais preparado para jogar numa equipa "que quer ser dominante e jogar no meio-campo defensivo".

"No início da época, tivemos algumas dificuldades para o fazer ver os benefícios do que estávamos a fazer. Agora, está a melhorar. Compreendeu os benefícios, que é algo que o pode tornar um avançado mais completo, que no futuro poderá jogar ao mais alto nível, nas tês melhores equipas do mundo. Ele está aberto a isso. Às vezes, tem de fazer trabalho individual que farias nos sub-13, o que requer grande humildade e consciência das suas dificuldades. E nisso, o Samu surpreendeu-me imenso", elogia Farioli, que fala também da importância da mentoria de Luuk de Jong para a evolução do espanhol.

"Maturidade" de Rodrigo Mora

Outra surpresa positiva para Farioli foi Rodrigo Mora: "O Rodrigo na temporada passada foi o 'golden boy', a superestrela. Fez coisas surreais para um jogador da sua idade. Esta época, a voltar do Mundial de Clubes, algumas mudanças, novos jogadores e uma nova forma de jogar requereram adaptação. Para todos nós, não foi fácil perceber o que se estava a passar, mas em especial para ele."

"Ele foi do estatuto de superestrela para um papel menos importante, ou a perceção de ter um papel menos importante. E depois, houve os rumores de interesse da Arábia Saudita. Falou-se de imenso dinheiro, para ele e para o clube. E para ser sincero, quando falámos após o mercado de transferências, fomos muito claros um com o outro. Comprometemo-nos com a forma como queríamos fazer as coisas nos meses seguintes", relata.

Farioli assume que o seu papel é "aglutinar em prole do clube", mas que para isso precisa de "encontrar jogadores e, em especial, seres humanos capazes de aceitar o seu papel, capazes de aceitar decisões e capazes de se desenvolver e melhorar as suas fraquezas".

"E este rapaz, uau. Não é uma evolução de 0 a 100 num dia, mas todos os dias mais e mais e mais. Nunca faz má cara nos treinos ou nos jogos. Aceita jogar uns minutos da mesma forma que quando é titular. E o seu impacto nos últimos jogos foi fantástico, tal como a sua evolução como futebolista. E a sua maturidade. Para mim, a palavra que me vem à cabeça quando penso no Rodrigo Mora é 'maturidade'", refere.

Mora sabe quais são os seus objetivos individuais e aquilo em que tem de melhorar, explica o técnico, que revela também que o jovem "é um dos jogadores mais comprometidos com a equipa técnica, em termos de desenvolvimento individual".

"Depois dos jogos, ele mostra vídeos aos meus adjuntos. Não precisas de lhe mostrar vídeos, porque ele já esteve a analisar o jogo em casa, sob o ponto de vista das nossas ideias. Estou muito grato e orgulhoso por ter um jogador desta qualidade e a oportunidade de ajudá-lo a ser ainda melhor. Vai ter uma grande carreira. Ele quer fazer algo especial pelo Porto e celebrar títulos com o seu clube. E depois disso, a sua carreira será fantástica", garante.

VAR? "Estamos a criar 'monstros'"

Outro dos tópicos abordados por Francesco Fariolo é a arbitragem. O treinador do FC Porto evita colocar-se "em situações polémicas" e exibe como crachá só ter tido "dois ou três cartões amarelos" na carreira.

Algo que deixou o italiano surpreendido, quando chegou a Portugal, é o quanto se fala de arbitragens antes e, principalmente, depois dos jogos.

"Acredito que é responsabilidade de todos arrefecer o assunto. Isso vem com algumas decisões que talvez precisem de ser tomadas, a diferentes níveis. Mas do outro lado, não é possível haver dois ou três programas mal termina um jogo a falar dos árbitros e haver páginas e páginas nos jornais a analisar as arbitragens. Seria bom para um país como Portugal, com tanto talento, bons jogadores, bons treinadores e boas equipas, falar mais de futebol. Mas claro, o que todos queremos é ter uma competição justa", vinca.

Um dos problemas, para Farioli, está na forma como se utiliza o VAR.

"Quando o VAR apareceu, era suposto ser um instrumento para ajudar o árbitro a tomar melhores decisões e tornar o jogo mais justo e com menos erros. Mas a realidade é que, hoje em dia, o VAR é uma ferramenta para julgar os árbitros. Em vez de ajudar e facilitar a vida dos árbitros, de alguma forma estamos a criar 'monstros', no sentido em que há um pânico sobre cada decisão. Não é fácil arbitrar, o jogo está cada vez mais rápido. Os assistentes, o quarto árbitro, o VAR e o AVAR têm de estar lá para ajudar, com a prioridade de se ter um jogo justo, uma competição honesta e tentar minimizar os erros", remata.