"Otamendi? Também Prestianni devia ter sido expulso, Mourinho não pode falar de arbitragem"

José Mourinho criticou a decisão de João Pinheiro em expulsar Otamendi em Leiria, o que retira o central do próximo jogo no Dragão. Mas há no universo FC Porto quem considere que o treinador do Benfica até foi beneficiado.

Em declarações a Bola Branca, o antigo candidato à presidência azul e branca, Nuno Lobo, sustenta que, para além do capitão de equipa dos encarnados, também Gianluca Prestianni devia ter ido embora mais cedo das quatro linhas do 'Magalhães Pessoa', frente ao Sp. Braga, na segunda meia-final da Taça da Liga, que ditou o afastamento das águias da partida de atribuição do título de inverno.

"Mourinho equivocou-se porque o Otamendi, tal como Hjulmand no Sporting, têm sido os protegidos deste campeonato. E ontem [quarta-feira] podia ter perdido outro jogador: Prestianni, após uma entrada horrível. E esqueceu-se disso. E em vez de um podia ter ficado sem dois jogadores, se houvesse justiça. Por isso, não pode falar nada de arbitragem", sustenta, embora não atribua favoritismo ao FC Porto no desafio da Taça de Portugal, entre dragões e Benfica, na próxima quarta-feira.

"Não há favorito, se calhar o Benfica transcende-se… não sabemos quando há um Porto-Benfica ou um Benfica-Porto", adverte.

À margem, em cima da mesa da SAD liderada por André Villas-Boas está a renovação do treinador Francesco Farioli, numa altura em que o FC Porto lidera o campeonato. Mas correr-se-á, por exemplo, o risco de cometer o mesmo erro que o Benfica cometeu ao estender o vínculo de Roger Schmidt após o sucesso inicial, acabado depois por despedir o técnico alemão? Nuno Lobo acredita que estamos a falar de contextos e perfis diferentes.

"O Schmidt não tem o temperamento de um latino. E Farioli faz-me lembrar Sérgio Conceição, gosto disso. Por isso, o caminho certo é seguir o que foi feito com o nosso capitão Diogo Costa e renovar com Farioli", conclui.