FC Porto derrota Farense em jogo particular no Algarve

09 jan, 2026 - 20:51 • Inês Braga Sampaio
O FC Porto derrotou o Farense, por 2-0, esta sexta-feira, em jogo de preparação.
Pepê, aos 20 minutos, e Rodrigo Mora, aos 80, apontaram os golos dos dragões, que assim concluíram o estágio em Faro, a decorrer desde terça-feira. Francesco Farioli utilizou todos os jogadores ao dispor.
No boletim clínico do FC Porto, figuram os nomes de Nehuén Pérez e Francisco Moura, que fizeram tratamento e trabalho de ginásio, e de Luuk de Jong, que realizou apenas tratamento.
A equipa viaja ainda esta sexta-feira de volta para o Porto e regressa ao trabalho no domingo, no Olival. Na mira está o clássico com o Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, na quarta-feira, às 20h45.