  • 09 jan, 2026
FC Porto

Francesco Farioli renova por mais uma época com o FC Porto

11 jan, 2026 - 20:32 • Inês Braga Sampaio

Treinador italiano, de 36 anos, estende o contrato até junho de 2028. É o prémio por uma primeira metade da temporada de recordes e com a liderança isolada do campeonato.

O FC Porto anunciou, este domingo, a renovação de contrato com o treinador Francesco Farioli por mais uma temporada, até 2028.

O clube e o técnico italiano estão, agora, contratualmente ligados para as próximas três épocas e meia. Farioli assinara, inicialmente, até 2027.

Farioli renova contrato num momento em que o FC Porto acaba de completar a melhor primeira volta da história do campeonato a 18 equipas, com 49 pontos em 51 possíveis, e lidera de forma destacada.

Os dragões levam sete pontos de vantagem para o Sporting, segundo classificado, e dez para o Benfica, terceiro. Têm a melhor defesa do campeonato, com quatro golos sofridos nas primeiras 17 jornadas, e o segundo melhor ataque, com 36 golos apontados.

Tem sido uma época a roçar a perfeição para o FC Porto, que não vence o título de campeão nacional desde 2021/22. Os azuis e brancos também estão bem encaminhados para se apurarem diretamente para os oitavos de final na Liga Europa, à falta de dois jogos da fase regular, e têm duelo marcado com o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal.

A época tem apenas a mancha da eliminação na Taça da Liga nos quartos de final frente ao Vitória de Guimarães, que acabaria por eliminar o Sporting e derrotar na final o Braga, para conquistar o troféu.

Francesco Farioli, de 36 anos, antigo treinador de guarda-redes de Roberto De Zerbi, começou a carreira enquanto técnico principal em 2020/21, nos turcos do Karagumruk, antes de seguir para o Alanyaspor. Orientou o Nice em 2023/24 e, na última temporada, esteve no Ajax.

