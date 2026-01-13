"Absolutamente incompreensível". FC Porto contra nomeação de Fábio Veríssimo

Ouvir
Em causa está a nomeação do árbitro para apitar o Porto-Benfica de quarta-feira para a Taça de Portugal. Veríssimo e FC Porto estão envolvidos em dois casos na justiça desportiva e FC Porto considera que nomeação comprova que Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem "deixou de reunir condições para exercer funções."

O FC Porto considera que a nomeação de Fábio Veríssimo para apitar o jogo frente ao Benfica, esta quarta-feira para a Taça de Portugal, é "incompreensível" e pode "afetar negativamente" a "credibilidade do futebol português."

Num comunicado, os dragões recordam que "é do conhecimento público" que há dois casos pendentes na justiça desportiva que envolvem o clube portista e o árbitro em questão.

"É do conhecimento público que se encontra pendente no Tribunal Arbitral do Desporto um recurso que tem por objeto circunstâncias relatadas pelo árbitro em causa, relativas ao encontro entre o FC Porto e o SC Braga, disputado no passado dia 2 de novembro de 2025. É igualmente público que o FC Porto apresentou uma participação disciplinar contra o mesmo árbitro, relacionada com acontecimentos verificados na partida entre o FC Arouca e o FC Porto, realizada a 29 de setembro de 2025, cujo desfecho ainda não é conhecido", explica o comunicado.

Nesse sentido, o FC Porto considera que a nomeação é, "do ponto de vista objetivo, absolutamente incompreensível e suscetível de afetar negativamente a imagem e a credibilidade do futebol português, além de se revelar prejudicial para o próprio árbitro envolvido."

Os dragões associam a decisão a outras tomadas pelo Concelho de Arbitragem (CA) esta época e que "têm contribuído para a progressiva erosão da confiança no setor da arbitragem e para a descredibilização do futebol português".

O FC Porto considera que o CA e o seu presidente, Luciano Gonçalves, "deixaram de reunir as condições necessárias para continuarem a exercer funções."

"O FC Porto recorda ainda que a arbitragem foi apresentada pela atual Direção da Federação Portuguesa de Futebol como um dos pilares centrais do seu projeto para o futebol nacional, sendo por isso legítimo questionar, à luz dos acontecimentos recentes, se esse projeto continua a oferecer as garantias necessárias para assegurar um futuro credível, transparente e sustentável para o futebol português", conclui.

Será o regresso de Fábio Veríssimo ao Estádio do Dragão depois dos dragões terem, alegadamente, colocado uma televisão no balneário do árbitro durante o jogo entre Porto e SC Braga, a 2 de novembro.

