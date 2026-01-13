Farioli: "Acho que o Benfica mudou um pouco a sua abordagem, está com mais desejo de ganhar a bola"

O treinador do FC Porto abordou o clássico de quarta-feira, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, contra o Benfica de José Mourinho, a única equipa que roubou pontos aos dragões na Liga. Para além de notar uma diferença na abordagem dos encarnados, confessou que a renovação até 2028 "aumenta a responsabilidade".

Benfica fragilizado?

"Acho que pela sua capacidade de adaptação, é uma grande equipa, apesar de uma ou outra ausência, não muda o valor da equipa, por isso, temos de estar preparados e com a tática certa, o espírito certo, para melhorar o que fizemos no primeiro clássico no Dragão, tentar ser melhores, e acho que é a prioridade, o que trabalhámos nestes dias. No fim de contas, o que conta são as coisas que estão no nosso controlo, as decisões do adversário não estão nas nossas mãos."

Diferenças no jogo para o campeonato

"O que nós podemos fazer é preparar-nos para o que podemos encontrar amanhã [quarta-feira], e o que podemos encontrar é um jogo semelhante, mas com algumas diferenças. Acho que o Benfica mudou um pouco a sua abordagem. Mais agressivos, com mais desejo de ganhar a bola o mais à frente possível. Quando cá vieram, o trabalho do Sudakov e do Pavlidis para tentar cobrir o Varela foi fantástico, mas vai muito da capacidade do treinador conseguir convencer os jogadores de topo a colocarem-nos nesta forma para se sacrificarem pela equipa. Amanhã espero novamente cenários diferentes, um jogo muito tático. Não sei quanto à pressão deles, mas nós vamos preparar-nos. O trabalho que temos feito nas últimas semanas e, especialmente, nos últimos dias tem sido muito positivo. Conseguimos trabalhar em alternativas, diferentes soluções. E, mais uma vez, ter uma energia boa é sempre um fator importantíssimo."

O que muda depois da renovação?

"Aumenta a responsabilidade para continuar o trabalho que temos feito. Já disse que a renovação significou muito, foi um passo que o presidente e o clube deram na nossa direção, da minha equipa técnica, e não é apenas sobre mim, mas sobre o trabalho de todos. Quando voltei ontem do treino agradeci aos jogadores, porque, se tivemos esta renovação, foi pelo trabalho e pelo esforço deles nestes seis meses. E chegou num momento especial, depois do estágio do Algarve parece o fim de um ciclo e o início de outro para o futuro, com os passos que queremos dar juntos. Estamos completamente alinhados em vários assuntos - estamos em janeiro e fala-se do mercado - mas é em termos do desejo de darmos os passos certos e construir sobre o que temos feito nestes seis meses. Penso que temos um futuro cheio de desafios".

Thiago Silva titular?

"É uma possibilidade. O Thiago teve uma época longa no Brasil, com muitos jogos. Teve alguns dias para recuperar e voltou numa condição muito boa. Pode ser titular, mas vai depender de vários cenários, mas pode começar. O guarda-redes é uma decisão para amanhã, veremos."



Nomeação de Fábio Veríssimo

"Deste-me essa informação agora, porque acabei de sair do duche e não tinha recebido a notícia. Demorou mais do que o habitual e tenho a certeza de que as pessoas que decidiram isso tomaram a melhor decisão para o jogo de amanhã, nada a acrescentar".

