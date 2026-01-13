Villas-Boas já reagiu ao processo contra Varandas: "Foi do nosso entendimento escrever a APAF, FPF e Liga"

Na véspera do clássico frente ao Benfica, André Villas-Boas marcou presença na Livraria Lello, no Porto, onde deixou um apelo à união dos adeptos portistas, destacou o peso histórico do duelo entre dragões e águias e criticou a inação das instâncias disciplinares relativamente às recentes declarações do presidente do Sporting. Villas-Boas aproveitou a ocasião para esclarecer a posição do FC Porto relativamente às recentes declarações de Frederico Varandas, que mereceram uma queixa dos dragões. Em causa estão palavras do presidente do Sporting que colocaram em causa a atuação da arbitragem ao longo de várias décadas, incluindo referências a jogos do passado em que o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, desempenhava funções como árbitro. Segundo André Villas-Boas, o FC Porto optou inicialmente por aguardar uma reação institucional. “Nós fizemos um compasso de espera, aguardando um movimento natural do que seriam as instâncias disciplinares e constatamos que nada se passou”, afirmou.

Perante a ausência de qualquer intervenção por parte das entidades competentes, o clube decidiu avançar formalmente. “Foi do nosso entendimento escrever à APAF, à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga, para condenar as declarações”, explicou o presidente portista, sublinhando que estas palavras atentam “contra o bom nome do presidente da Federação Portuguesa de Futebol”, considerando particularmente grave que um dirigente desportivo coloque em causa a integridade de quem atualmente lidera o organismo máximo do futebol português O presidente dos dragões começou a declaração por enquadrar o momento vivido pelo clube, considerando que o reconhecimento recebido recentemente representa “uma retribuição por parte do Futebol Clube do Porto do seu bom trabalho até agora”. Villas-Boas acredita que esse apoio pode ter impacto direto no plano desportivo, sublinhando que espera que “isto seja também uma força extra para a continuação da união em torno ao Futebol Clube do Porto para o clássico de amanhã [quarta-feira]”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Sobre o embate com o Benfica, o dirigente azul e branco destacou a dimensão simbólica e histórica do encontro, classificando-o como “um jogo de carinho especial, histórico, de duas grandes equipas, dois grandes rivais que há muito disputam os títulos de campeão nacional em Portugal”. Villas-Boas lembrou ainda que o confronto envolve clubes que disputam “o número maior de títulos conquistados no futebol nacional”, manifestando a expectativa de “um grande jogo e bem disputado”.