Farioli. "Foi uma vitória merecida"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera que o triunfo foi merecido contra o Benfica para a Taça de Portugal.

Mourinho disse que a melhor equipa perdeu. Concorda?

"Não. Neste caso, não concordo. Normalmente concordo com Mourinho, mas neste caso merecemos este resultado. Estivemos perto de sofrer um golo, mas na primeira parte tivemos duas ou três boas oportunidades. Claro que o Benfica pressionou, é uma boa equipa, mas diria que no seu todo foi uma vitória merecida. Se marcassem, o golo até teria sido anulado".

Vitória depois de renovar o contrato

"São duas coisas distintas. A renovação do contrato é algo que se deveu ao trabalho realizado até agora. Olhamos para um futuro em conjunto, com o desejo de trabalhar em equipa. E sem dúvida que a vitória de hoje deixa uma excelente sensação. Estádio cheio...".

Thiago Silva

"Fez um jogo muito bom. Tem muita experiência, qualidade, capacidade de liderança. Sabíamos que nos daria um boost de qualidade, que seria uma mais-valia para a equipa. Estamos muito satisfeitos com o seu desempenho e olhamos já para o próximo jogo em Guimarães, contra uma equipa que acaba de vencer um troféu".

Agora vem o campeonato?

"São duas coisas diferentes. Estamos aqui a falar da Taça, o campeonato é outra coisa. Temos de pegar no que fizemos de positivo hoje. No fundo, o ADN do FC Porto esteve presente neste jogo, especialmente na primeira parte. Todos os adeptos se recordarão deste jogo. Os festejos de todo o estádio foram fantásticos. É isto que queremos implementar, é este espírito que queremos manter. Estas boas sensações serão muito importantes nesta segunda volta, que será longa e com jogos muito importantes. Vamos seguir o nosso caminho, a nossa jornada".

Lesão de Bednarek é grave?

"Não sabemos. Amanhã vamos avaliar a situação".

O FC Porto derrotou o Benfica, por 1-0, e segue em frente na Taça de Portugal.