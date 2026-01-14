Sindicato dos Jornalistas critica FC Porto por estar a tentar limitar trabalho de fotojornalistas

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera “inadmissível” o documento que o FC Porto quer obrigar os fotojornalistas a assinar para poderem trabalhar nos eventos desportivos do clube.

O SJ lembra o FC Porto que “os jornalistas já estão obrigados a cumprir a Lei de Imprensa e o Estatuto do Jornalista e têm ainda um Código Ético e Deontológico que é a base do exercício da profissão. Não precisam que um clube ou outra instituição venha requerer, por escrito e assinado, esse compromisso”.

O documento que o FC Porto propôs aos fotojornalistas “tem alíneas que o SJ considera absolutamente inaceitáveis, por limitadoras do exercício da profissão, por isso passíveis de violar a Lei de Imprensa, o que é crime segundo o quadro legal português. E outras tão desnecessárias quanto difíceis de compreender, mas impossíveis de tolerar”.

O Sindicato acredita que os dragões vão “recuar nesta exigência e cumprir a lei, credenciando fotojornalistas com carteira profissional para os eventos que organiza”.

Até que isso aconteça, o SJ “exorta os fotojornalistas em serviço nos eventos do FC Porto a recusar a assinatura do documento proposto e a não aceitarem trabalhar sem condições dignas e de segurança”.

O SJ espera também que as redações “apoiem os fotojornalistas e recusem publicar fotos que não sejam feitas por pessoas legalmente habilitadas para o exercício da profissão”.

“Se o F. C. Porto pretende fazer impedir ou limitar a entrada de pessoas que fazem usos indevidos de fotos tiradas no âmbito de um evento de interesse público, tem solução fácil: dá acesso apenas a fotojornalistas com carteira profissional! Resolve o problema na origem, sem pretender castigar quem cumpre”, termina o comunicado.