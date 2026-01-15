Ouvir
FC Porto 1-0 Benfica

Bednarek coloca Benfica fora da Taça de Portugal

15 jan, 2026 - 00:29 • Carlos Calaveiras

Dragões vão à procura do troféu 21 na competição.

A+ / A-

O FC Porto derrotou o Benfica, por 1-0, e segue em frente na Taça de Portugal.

Numa partida intensa e nervosa, a decisão surgiu após um canto: Bednarek levou a melhor sobre a defensiva encarnada e resolveu a eliminatória.

As duas equipas foram tendo oportunidades. No primeiro tempo, a equipa da casa esteve por cima, mas no segundo tempo as águias foram superiores, mas não conseguiram marcar.

Nota para as lesões de Rios (aparentemente grave num braço) e Bednarek (aparente lesão muscular).

Em cima do minuto 90, Pavlidis tem um daqueles falhanços dignos dos apanhados: “trocou os pés”, já dentro da pequena área, e não conseguiu encostar para o empate.

O FC Porto, 20 vezes vencedor da Taça, junta-se ao sorteio da competição, marcado para esta quinta-feira, ao Torreense, da II Liga, e ao Fafe, da Liga 3, que afastaram, respetivamente, União Leiria e Sp. Braga.

Ainda por jogar fica o jogo dos 'quartos', que opõe o Sporting, detentor do troféu, ao AVS.

Veja o resumo da partida:

