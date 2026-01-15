Villas-Boas, o clássico, os reforços e a queixa dos encarnados

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, esteve presente na homenagem a Mateus Mide, campeão do mundo pelos sub-17 de Portugal, e falou sobre vários temas da atualidade.

Mourinho considera que melhor equipa não ganhou o clássico

"É a interpretação do treinador do Benfica, não temos nada a dizer. Foi um jogo extremamente difícil, bem disputado e jogado, num ambiente mágico no Dragão. Uma arbitragem excelente, que tem de ser valorizada, sem erros. E tanto quanto sei, neste momento foi o jogo mais visto em canal aberto deste ano e isso também marca a diferença para o respeito que estas equipas têm uma pela outra".

Não esteve ao lado de Rui Costa no clássico

"Fui eleito presidente e o meu primeiro jogo foi um Benfica-FC Porto e foi-me destinado um lugar diferente daquele que pensava. A partir daí, retribuí da mesma maneira. Não se trata de nenhuma antipatia para com Rui Costa, mas pós minha eleição foi-me destinada a 6.ª ou 7.ª fila no Estádio da Luz, e o FC Porto retribuiu com a 3.ª fila. Há alguma clivagem entre os três grandes, mas isso não nos impede de sentar à mesa para discutir alguns temas. Ainda não há respeito total para que nos sentemos ao lado um do outro".

Mais dois clássicos para Taça de Portugal

"Numa altura decisiva para o calendário de ambos. O sorteio ditou um FC Porto-Sporting e que seja a continuação do espetáculo magnífico que temos da Taça. Teremos também uma surpresa na final desde já, com o jogo que será disputado entre o Fafe e o Torreense. Que seja bem disputado e que traga mais valor ao Jamor. Da parte do FC Porto é fazer o seu trabalho frente ao Sporting, partindo do pressuposto que ultrapassará o AVS...".

Nessa semana há também um Benfica-FC Porto

"Não só isso, mas também um sobrecarregar de jogos europeus. Uma altura difícil para todos, mas dois grandes jogos em perspetiva".

Vai reforçar o plantel?

"Em princípio não. Estamos atentos a possibilidades que possam surgir de última hora, e se os nossos jogadores forem assediados não esperamos surpresas. Nehuén foi substituído pelo Thiago Silva. Não sabemos se iremos mais ao mercado ou não. Temos a confiança neste plantel".

Benfica apresentou queixa na Federação, dizendo que os seus adeptos foram vítimas de "comportamento vergonhoso"

"A única coisa que posso constatar são os rasgos que tenho no meu banco de suplentes do Sport Lisboa e Benfica, portanto do lado ocupado pelo Benfica. E tenho a constatar uma série de danos sem fim. Nas bancadas, e no anterior jogo a bancada já tinha sido toda graffitada pela claque do Benfica. E agora temos um sem número de grafittis. Não queremos maltratar os adeptos do Benfica. Há uma parte que é responsável das forças de segurança e aí o FC Porto não manda ordens, é a polícia que coordena essas inspeções".

Segunda volta

"É tudo muito prematuro. Estamos numa boa posição e temos um jogo muito difícil agora. Queremos continuar a nossa progressão neste campeonato, reconhecendo que ainda há muito jogo para jogar e sentiremos sempre todos os adversários à perna. Seja o Sporting ou o Benfica, apesar da distância ser de 7 e 10 pontos. Para nós, é como se estivessem em igualdade pontual".