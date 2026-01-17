Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Farioli. Segunda volta? “Fazer melhor é difícil”

17 jan, 2026 - 16:21

Os dragões vão defrontar o Vitória, este domingo, a partir das 20h30, no primeiro jogo da segunda volta do campeonato.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogia o Vitória Guimarães, mas quer vencer para manter a excelente primeira volta dos dragões.

Vitória Guimarães

"É a terceira vez que vamos jogar com eles. Jogos semelhantes em termos de dinâmica, mas diferentes nos resultados. Vamos enfrentar a equipa que está, provavelmente, em melhor forma na Liga, celebraram um troféu. Ganharam-nos no Dragão. Parabéns. É um campo muito complicado de jogar, contra uma equipa que está no top 4."

É um objetivo voltar a ser perfeito na segunda volta? É possível?

"Com o jogo de amanhã iniciamos a segunda volta, fazer melhor é difícil, será complicado, os jogos na segunda volta são sempre mais exigentes, não valem apenas 3 pontos, são resultados que podem ter consequências. Vai requerer muita atenção e dedicação”.

Situação de Alan Varela

"Vai ser titular. Acredito na capacidade de rodar jogadores, maximizar o seu momento. Outro exemplo é Martim Fernandes, teve algumas lesões, agora está a ter boas performances com margem para melhorar. Vamos precisar do Alan amanhã. Tenho a certeza de que vai dar o impacto certo ao jogo".

Presidente Villas-Boas falou sobre o mercado.

"Foi muito claro, estamos alerta de acordo com as oportunidades que podem aparecer. Se nada de especial acontecer estamos prontos para continuar com quem temos agora. Oskar e Thiago chegaram para posições em que tínhamos poucos jogadores. Claro que queremos sempre melhorar a equipa se alguma oportunidade aparecer".

Thiago Silva estreou-se num jogo exigente

"Foi incrível. No treino no Algarve treinou muito bem. Ficámos surpreendidos com a forma como terminou o jogo, como conseguiu jogar os 90 minutos. A sua qualidade e liderança ajuda-nos. Recuperou e treinou bem, está preparado para jogar, tal como os outros centrais estão preparados".

Os dragões vão defrontar o Vitória, este domingo, a partir das 20h30, no primeiro jogo da segunda volta do campeonato.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João