Farioli. Segunda volta? “Fazer melhor é difícil”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogia o Vitória Guimarães, mas quer vencer para manter a excelente primeira volta dos dragões.

Vitória Guimarães

"É a terceira vez que vamos jogar com eles. Jogos semelhantes em termos de dinâmica, mas diferentes nos resultados. Vamos enfrentar a equipa que está, provavelmente, em melhor forma na Liga, celebraram um troféu. Ganharam-nos no Dragão. Parabéns. É um campo muito complicado de jogar, contra uma equipa que está no top 4."

É um objetivo voltar a ser perfeito na segunda volta? É possível?

"Com o jogo de amanhã iniciamos a segunda volta, fazer melhor é difícil, será complicado, os jogos na segunda volta são sempre mais exigentes, não valem apenas 3 pontos, são resultados que podem ter consequências. Vai requerer muita atenção e dedicação”.

Situação de Alan Varela

"Vai ser titular. Acredito na capacidade de rodar jogadores, maximizar o seu momento. Outro exemplo é Martim Fernandes, teve algumas lesões, agora está a ter boas performances com margem para melhorar. Vamos precisar do Alan amanhã. Tenho a certeza de que vai dar o impacto certo ao jogo".

Presidente Villas-Boas falou sobre o mercado.

"Foi muito claro, estamos alerta de acordo com as oportunidades que podem aparecer. Se nada de especial acontecer estamos prontos para continuar com quem temos agora. Oskar e Thiago chegaram para posições em que tínhamos poucos jogadores. Claro que queremos sempre melhorar a equipa se alguma oportunidade aparecer".

Thiago Silva estreou-se num jogo exigente

"Foi incrível. No treino no Algarve treinou muito bem. Ficámos surpreendidos com a forma como terminou o jogo, como conseguiu jogar os 90 minutos. A sua qualidade e liderança ajuda-nos. Recuperou e treinou bem, está preparado para jogar, tal como os outros centrais estão preparados".

Os dragões vão defrontar o Vitória, este domingo, a partir das 20h30, no primeiro jogo da segunda volta do campeonato.

