"Demasiado mau" para Diogo Costa. "Está a faltar o próximo passo de uma equipa grande"

Diogo Costa entende que o FC Porto tem de dar um passo em frente no último terço, de forma a ser uma daquelas equipas grandes que ganham "sim ou sim". Algo que não aconteceu frente ao Viktoria Plzen (1-1).

Análise: "Dá uma impressão de que o jogo foi demasiado mau. Acho que os últimos jogos para cá está a faltar o próximo passo para fazermos a diferença de uma equipa grande, acho que é o último terço. Acho que a eficácia do passe, a eficácia do remate, algo que está a faltar imenso, algo que temos de continuar a trabalhar e, de certa forma, está tudo igual, continuamos a acreditar. É disso que o Porto é feito."

Pouca clarividência: "Acho que faltou um pouco de paciência. Acho que jogámos muito com o coração e pouco com a cabeça. Era pior se a gente estivesse a jogar num ritmo muito devagar e não quiséssemos saber do jogo. Não foi isso que aconteceu. Apenas faltou um pouco mais de frieza. Lá está, mais uma vez, estamos a decidir mal dentro da área, a faltar o último passe, a faltar um bom remate, a faltar o remate na baliza. Mas valeu a atitude, acreditamos até ao fim e agora vamos continuar a acreditar também.

Ponto pode ser importante: "Claro que sim. Sabemos que numa competição destas tudo é importante. E é isso, vamos continuar a acreditar até ao fim."

Lágrimas de Samu após falhar penálti: "Todos erramos. Eu também errei hoje. E é isso, acho que é a mensagem quando erra um, erramos todos. Quando marcamos, marcamos todos. Quando sofremos, sofremos todos. E é essa a mensagem que queremos muito passar. E ao Samu também. O que importa aqui sempre no Porto é, tal como o mister já falou, a classe trabalhadora. É isso que é o mais importante para nós e acho que o resto virá. E estamos com o Samu e queremos o melhor para ele, porque o melhor para ele é o melhor para a equipa também."

Importância de não ter perdido: "É óbvio que queremos ganhar os jogos todos. Sabemos que isso é muito difícil mas treinamos para isso mesmo. Sabemos que dias como hoje vão acontecer e mesmo assim conseguimos um empate. Acho que depende tudo de nós e vamos continuar a acreditar."