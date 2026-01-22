Farioli: "No próximo penálti, a bola estará nas mãos do Samu e ele vai respirar e marcar"

Francesco Farioli não perde confiança em Samu. O avançado falhou um penálti no empate (1-1) do FC Porto do terreno do Viktoria Plzen, para a Liga Europa, mas o treinador garante que baterá o próximo.

Análise: "Começámos muito bem, nos primeiros cinco minutos tivemos três remates ou três cantos. Na primeira situação imperfeita, pagámos o preço. Penso que tiveram dois remates, um deles o golo, de fora da área, e o outro de longe. Não há muito a dizer. Hoje, se calhar, o desejo de atacar, atacar, atacar, fez-nos perder a clarividência na zona de finalização. Mas tentámos de tudo, terminámos com dois avançados, metemos o Bednarek na frente. Mas a reação foi muito positiva. No final de contas, é um ponto importante, faz-nos mexer na tabela. Não é o resultado que merecíamos, mas às vezes tens de aceitar. Não estou feliz com a exibição técnica, mas estou muito feliz com o espírito da equipa. Hoje foi top, o espírito de equipa, mesmo perante os erros. A forma como todos reconfortaram o Samu foi top. E só para clarificar, se no próximo jogo ele tiver um penálti, será ele outra vez a marcar."

Lágrimas de Samu após falhar penálti: "O Samu é um jogador grande, mas um jovem rapaz. Não devemos esquecer isso. Ele dá 100%, é um competidor nato, quer ganhar tudo. Está sempre a lutar, até contra ele próprio. O espírito dele é contagiante, mas é muito exigente consigo mesmo. Ele quer sempre fazer as melhores exibições, e tem-se exibido bem. Nos dois últimos jogos teve pouca sorte, ou não foi bom o suficiente, como quiserem colocar, com os penálts, mas os erros fazem parte do jogo. Não há qualquer caso aqui. No próximo penálti, a bola estará nas mãos do Samu, ele vai respirar e vai metê-la no fundo das redes."

Antijogo do Plzen: "Não quero criticar o adversário. O tempo útil de jogo foi muito reduzido. O problema é quando permitimos que o adversário perca tempo. Cada pontapé de baliza para eles demorou mais de um minuto, jogámos com quatro bolas para o campo inteiro e, para uma competição da UEFA, isso é uma vergonha. Os descontos que o árbitro deu, tanto na primeira parte como na segunda, não compensa as substituições, os pontapés de baliza e as vezes todas que o médico deles entrou em campo. Os nervos aqueceram um pouco, mas o espírito tem sido muito positivo e tentámos de tudo para marcar. Infelizmente, só conseguimos um golo, mas merecíamos mais."

Importância do ponto resgatado: "Estes rapazes querem vencer tudo, estão a jogar com enorme competitividade e ambição. Merecíamos mais, mas temos de aceitar este resultado. O ponto é importante. Na temporada passada, com o Ajax, fiquei fora do top-24 por um ponto, num jogo como estes em Riga, em que sofremos um golo nos últimos minutos. Agora, temos oportunidade de nos apurarmos diretamente e este ponto vai ajudar-nos. No próximo jogo, faremos o nosso trabalho contra o Rangers."