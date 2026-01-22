FC Porto cede empate no terreno do Viktoria Plzen e complica top-8 da Liga Europa

O FC Porto empatou no terreno do Viktoria Plzen, por 1-1, esta quinta-feira, em jogo da sétima e penúltima jornada da da Liga Europa.

Os dragões sofreram um golo logo aos seis minutos, após uma má saída de bola que gerou um remate certeiro de fora da área de Lukás Cerv.

Nos descontos da primeira parte, oportunidade de ouro para empatar. Matej Vydra evitou um golo com a mão, o que lhe custou a expulsão com vermelho direto. Na cobrança do penálti, Samu atirou ao lado.

O FC Porto partiu em busca da igualdade na segunda parte, e Francesco Farioli mexeu na equipa nesse sentido, contudo, pecou pela incapacidade de criar perigo e, quando conseguia, faltava a pontaria. Quando efetivamente conseguiu meter a bola na baliza, foi anulado.

Ao minuto 90, Deniz Gül recebeu na área, rodou sobre o defensor e atirou para o golo do empate do FC Porto. Os dragões ainda tentaram ir à procura da reviravolta, no entanto, Samu falhou a oportunidade final.

O FC Porto termina a jornada com 14 pontos e pode cair para fora da zona de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.