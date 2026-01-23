Ouvir
Froholdt faz tratamento

23 jan, 2026 - 21:14

Médio está em dúvida para o próximo encontro dos dragões.

A+ / A-

O médio Victor Froholdt sofreu um traumatismo no pé direito no jogo contra o Viktoria Plzen, para a Liga Europa, e realizou tratamento já no centro de estágio do clube.

Jogador dinamarquês está em dúvida para a próxima partida dos azuis e brancos.

No boletim clínico dos dragões estão também Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (tratamento).

Os azuis e brancos chegaram atrasados ao Porto, devido a avaria do avião que trouxe a equipa da República Checa.

No domingo, o treinador Francesco Farioli faz a antevisão da partida contra o Gil Vicente.

