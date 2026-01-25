Farioli. Gil Vicente “vai exigir muito de nós”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, espera um jogo difícil contra o Gil Vicente. Técnico confirma recuperação de Froholdt.

A partida

"É um jogo que vai exigir muito de nós. O Gil Vicente, desde o início do campeonato, está muito bem em termos de resultados e, especialmente, de exibições. É uma equipa que consegue ser perigosa de várias maneiras e joga um futebol muito bom, com algumas parecenças ao nosso. Respeito muito o que estão a fazer e será um jogo que vai exigir muito do nosso lado, até porque são uma equipa física. Em alguns parâmetros, até correm mais do que nós. E espero que esse esforço físico se veja no jogo de amanhã. Precisamos de estar prontos para isso".

Froholdt

“Deve estar recuperado. Ontem fez uma sessão e estava tudo normal, espero-o preparado para amanhã".

Gil Vicente

"É como jogaram sempre. Na 1.ª volta foi ela por ela e amanhã espero novamente o mesmo. Estão a ter resultados que, claramente, vêm de uma grande mentalidade e abordagem. Espero que venham com coragem e com o desejo certo. Mas claro que, do nosso lado, o desejo, a competitividade e o espírito estarão lá. Vamos precisar de tudo, dos adeptos novamente também. Espero amanhã um jogo aberto dos dois lados".

Samu

"Não acredito que o facto de mostrar as emoções seja uma fraqueza. De todo. Eu também sou bastante emotivo, para o bem e para o mal. Acho que as pessoas vivem aquilo que fazemos com intensidade e sabem que é quase impossível esconder essas emoções. O Samu é um exemplo disso. E o facto de estar tão triste com o penálti falhado e com o facto da equipa não ter vencido, diz muito do compromisso dele. Digo sempre que não somos robôs nem máquinas, somos humanos. E os humanos, por vezes, falham. Mas não tenho dúvida de que a reação dele será boa no jogo e, se houver um penálti, lá estará com muita confiança. E o estádio estará com ele de qualquer forma".

Liga “muito difícil”

"Mais fácil? Não, de todo... Acho que é muito difícil. As margens estão a ficar mais próximas a cada dia que passa. E vemos isso em todos os jogos e fins-de-semana. E o facto de estarmos a medir forças com dois gigantes, com uma equipa que já tem duas Ligas dos Campeões, outra que tem dois campeonatos consecutivos, uma tem um dos treinadores mais bem-sucedidos de sempre... Dizer que o campeonato é fácil é totalmente errado. Cada jogo exige muito de nós e, amanhã, teremos mais um exemplo do quão competitiva é esta Liga, olhar para a energia que teremos de colocar nos detalhes. É uma Liga bastante difícil, sim. Tão complicada quanto esperava. Mas tento sempre preparar-me para os piores cenários. Não estou surpreendido".

Poucos golos

"É verdade que só marcámos um golo nos últimos jogos, mas se recuarmos à Liga Europa... Falhámos um penálti, estivemos três vezes à frente do guarda-redes, vários remates defendidos em cima da linha. Acho que tivemos 2,6 golos esperados. Contra o Vitória, houve um penálti falhado, uma bola no poste, alguns momentos muito bons. Acho que estamos a criar uma quantidade decente de oportunidades. Se falarmos de eficácia, sim, faz mais sentido. É algo que também está relacionado com o momento da equipa e é uma questão de alguns centímetros. Precisamos de manter a calma. Hoje vamos tentar melhorar aquilo que falta para conseguirmos ser melhores nesta parte. Mas se avaliarmos as exibições de uma maneira mais racional, acho que estamos bastante bem. É importante manter o ritmo, evoluir nas coisas em que é preciso melhorar e, em simultâneo, não perder o foco".

Mercado

"O presidente foi muito claro há alguns dias, e eu também já o disse. Estamos felizes com a equipa que temos, mas estamos abertos a possibilidades que tornem a equipa mais forte. E também temos de estar preparados para se alguém sair... Estávamos neste ponto há alguns dias e é nesse ponto em que estamos atualmente".

A partida entre dragões e galos está marcada para as 20h15 desta segunda-feira.