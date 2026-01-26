Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de Transferências

Alarcón renova com o FC Porto e sai cedido para o Utrecht

26 jan, 2026 - 17:38 • Inês Braga Sampaio

Clube neerlandês fica com opção de compra de 50% do passe do avançado espanhol, de 21 anos, mas os dragões ficam com possibilidade de recompra de 40% dessa metade.

A+ / A-

O FC Porto anuncia, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Ángel Alarcón e conseguinte empréstimo aos neerlandeses do Utrecht.

O avançado espanhol, de 21 anos, estendeu o vínculo aos dragões por mais uma época, até junho de 2028.

"A totalidade do salário de Ángel Alarcón ficará a cargo do FC Utrecht, que tem uma opção de compra de 50% dos direitos económicos do atleta por 2 milhões de euros. Posteriormente, FC Porto poderá recomprar 40% desses 50% por 3 milhões de euros", lê-se no site oficial do clube.

Formado no Barcelona, Ángel Alarcón mudou-se para o FC Porto na temporada passada. Na primeira época, jogou apenas pela equipa B. Na atual, estreou-se pela equipa principal, com que soma seis jogos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?