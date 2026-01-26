Alarcón renova com o FC Porto e sai cedido para o Utrecht

26 jan, 2026 - 17:38 • Inês Braga Sampaio
O FC Porto anuncia, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Ángel Alarcón e conseguinte empréstimo aos neerlandeses do Utrecht.
O avançado espanhol, de 21 anos, estendeu o vínculo aos dragões por mais uma época, até junho de 2028.
"A totalidade do salário de Ángel Alarcón ficará a cargo do FC Utrecht, que tem uma opção de compra de 50% dos direitos económicos do atleta por 2 milhões de euros. Posteriormente, FC Porto poderá recomprar 40% desses 50% por 3 milhões de euros", lê-se no site oficial do clube.
Formado no Barcelona, Ángel Alarcón mudou-se para o FC Porto na temporada passada. Na primeira época, jogou apenas pela equipa B. Na atual, estreou-se pela equipa principal, com que soma seis jogos.