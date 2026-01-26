"Demorámos a entrar no jogo". Farioli destaca vitória "importante" contra o vento

Francesco Farioli destaca a importância da vitória (3-0) do FC Porto frente ao Gil Vicente, num jogo em que, na primeira parte, os dragões tiveram de batalhar contra o vento e a chuva. Em declarações à Sport TV, o treinador italiano também elogia Samu, que, ancorado pela "Famiglia Portista", converteu com sucesso o penálti, depois de dois falhados.

Análise: "Sabíamos o nível do adversário. Eles estão muito bem, são muito organizados. Demorámos 20, 25 minutos a perceber bem o jogo. O tempo também era um fator de risco, muito vento e chuva. É normal termos demorado um pouco a entrar na dinâmica, ainda que tenhamos tido grandes oportunidades mesmo antes do penálti. Resultado importante e, agora, temos uns dias para preparar outro jogo importante, contra o Rangers."

Gil Vicente: "Eles estiveram muito bem nos primeiros minutos. Eles fecharam o espaço interior, pressionaram bem. Nós crescemos ao longo do jogo, tivemos três ou quatro boas ações. Também tivemos algumas alturas em que tivemos de sofrer e correr, eles têm muita qualidade."

Samu marcou o penálti: "Ele esteve bem. Por vezes, exagerou em tentar a jogar ao primeiro toque, podia ter controlado antes de fazer o passe. Mas fez um bom jogo, marcou um golo importante e fez-lhe bem ter 35 mil pessoas a cantar o nome dele antes de bater o penálti. Diz muito da 'Famigilia Portista', a união nos bons e maus momentos. Não foi fácil pegar na bola depois de dois penáltis falhados. Estou muito feliz pelo Samu e com o apoio dos adeptos."

Renovação e empréstimo de Ángel Alarcón:"Com o Ángel, não há dúvidas: confio muito nele. Teve um início difícil, mas desde setembro até há uns dias, fez coisas muito boas, ajudou-nos no treino e em jogos. Estou muito feliz por ele, com esta oportunidade. Vai jogar mais, o que nesta idade e muito importante. É muito bom jogador e vai trabalhar com um bom treinador. No verão, tê-lo-emos de volta, mais maduro e pronto para ajudar a equipa."