I Liga

FC Porto volta a sorrir com triunfo sobre Gil Vicente e repõe diferenças

26 jan, 2026 - 22:30 • Inês Braga Sampaio

Após o voto de confiança do treinador, Samu não falhou o penálti e abriu caminho à vitória dos dragões, que voltam a ter sete pontos de vantagem sobre Sporting e dez sobre Benfica.

RECORDE O FILME DO ENCONTRO

O FC Porto regressou às vitórias, esta segunda-feira, com um triunfo sobre o Gil Vicente, por 3-0, no encerramento da jornada 19 da I Liga.

A equipa de Francesco Farioli abriu o marcador de grande penalidade, cobrada por Samu Aghehowa, aos 37 minutos. O voto de confiança do treinador no espanhol, depois de dois peáltis falhados, deu frutos.

Na segunda parte, o Gil complicou a própria missão. Ao minuto 69, acabado de entrar, Martín Fernández entrou de forma violenta sobre Thiago Silva e recebeu cartão vermelho direto, deixando a equipa reduzida a dez unidades. Seis minutos depois, Martim Fernandes ampliou a vantagem com um grande remate de fora da área.

Houve ainda tempo para, aos 86 minutos, William Gomes fazer o terceiro golo do FC Porto, que recuperou o sorriso, depois de o empate (1-1) com o Viktoria Plzen, na Liga Europa, ter levantado dúvidas.

Os dragões recuperam a vantagem de sete pontos para o Sporting, segundo colocado do campeonato, e de dez para o Benfica, terceiro. O Gil Vicente é quinto classificado, com 31 pontos, a dois do top-4.

