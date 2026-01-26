Quem é Seko Fofana, alvo do FC Porto? “Um médio de elevada imponência física, liga muito bem o jogo”

O treinador João Nuno Fonseca considera que Seko Fofana, médio do Rennes e da seleção da Costa do Marfim, teria impacto imediato no FC Porto, pelo seu poderio físico.

O FC Porto está em vias de contratar o jogador, que chegaria por empréstimo até ao final da temporada, segundo a imprensa nacional. Para João Nuno Fonseca, ex-treinador do Leixões e ex-adjunto no Stade de Reims e no Nantes, "estamos perante um médio de elevada imponência".

“É um jogador que vai fazer com que o meio-campo fique mais musculado, até porque segura muito bem a bola e é extremamente eficaz no duelo”, destaca Fonseca, em declarações a Bola Branca.

O elemento diferenciador de Fofana está, não só na “qualidade do passe”, como também na “capacidade de libertar os médios criativos na frente”. “Liga muito bem o jogo e tem algo fantástico, que é a capacidade de progredir com bola”, permitindo “quebrar linhas defensivas” e facilitar a entrada no meio-campo ofensivo.

O ex-Al Nassr deve, no entanto, fazer soar alguns alarmes a Farioli: “Algumas lacunas que possam ser aproveitadas pelos adversários surjam na transição defensiva. Essa capacidade que tem de progredir com bola pode permitir aos adversários aproveitarem o espaço entre a linha defensiva e a linha média.”

Além disso, Fonseca aponta para a falta de espaço que Fofana tem tido no Rennes.

“Um meio-campo com Rongier, Cissé e Kamara acaba por oferecer um equilíbrio diferente, naquela que é uma liga extremamente competitiva e que cada vez mais está a apelar à criatividade dos jogadores”, refere.

Atualmente, Seko Fofana soma 12 jogos na Ligue 1, sete deles como titular. Tem um golo marcado, no empate em casa frente ao Auxerre, a contar para a oitava jornada do campeonato.