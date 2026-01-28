Ouvir
Farioli: "Quando se é treinador ou jogador do FC Porto, não há prioridades. A única prioridade é o jogo seguinte"

28 jan, 2026 - 16:15 • Lusa

Com o acesso ao play-off de apuramento para os 'oitavos' da prova já garantido, os 'dragões' procuram esta noite, contra o Rangers, a entrada direta no lote das 16 melhores equipas.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, previu esta quarta-feira dificuldades frente ao Rangers, apesar de os escoceses já não terem hipótese de avançar na Liga Europa de futebol, na oitava e última ronda da fase de liga.

Com o acesso ao play-off de apuramento para os 'oitavos' da prova já garantido, os 'dragões' procuram a entrada direta no lote das 16 melhores equipas, após um empate frente ao Viktoria Plzen (1-1), na passada jornada.

"É um jogo importante para nós. Jogaremos com todas as cartas e todas as possibilidades para atingir o top-8. É algo importante para a nossa campanha na Liga Europa, mas também em termos de carga de trabalho e de gestão das próximas semanas. A motivação do nosso lado é muito alta, mas vamos defrontar uma equipa que vem para manter a série positiva, vêm de oito vitórias seguidas", disse Farioli, na conferência de imprensa de antevisão à partida de quinta-feira.

Na sequência da igualdade na República Checa, os 'dragões' estão dependentes de resultados de terceiros, mas o último jogo da fase de liga opõe os comandados de Farioli, no Estádio do Dragão, no Porto, a um conjunto que tem apenas quatro pontos na Liga Europa e, por isso, já sem qualquer hipótese matemática de seguir na competição.

"O Rangers vem ao Dragão para manter o seu momento atual. Acredito que jogará com o melhor alinhamento possível e quem jogar terá vontade de ganhar. Esperamos um jogo exigente e preparámo-nos para o cenário mais difícil: um jogo em que as duas equipas querem vencer", reiterou o treinador italiano.

O treinador confirmou ainda que Rodrigo Mora, que fez com o treinador a antevisão do encontro, irá participar no jogo, informando também que o guarda-redes Diogo Costa está em dúvida.

"O Diogo Costa está com febre, mas vamos ver se vai recuperar. Temos o Cláudio Ramos preparado para entrar se for necessário", referiu.

Apesar do recente ciclo de jogos exigentes dos portistas - ainda na segunda-feira defrontaram o Gil Vicente (vitória por 3-0), Farioli rejeitou a ideia de que poupará jogadores, salientando a importância de chegar ao top-8 para evitar a disputa de mais dois jogos.

"Quando se é treinador ou jogador do FC Porto, não há prioridades. A única prioridade é o jogo seguinte e fazer de tudo para o conseguir vencer. Não há nada mais na nossa mente, preparámos o jogo de forma muito estável e exigente e jogaremos com os melhores para ganhar. Espero uma grande exibição coletiva e um grande apoio do Dragão", augurou.

Quando questionado acerca de eventuais críticas à regularidade exibicional da equipa, o italiano defendeu o trajeto que tem sido desenvolvido e recordou a evolução da sua equipa por comparação à temporada passada.

"Na última época, a equipa qualificou-se para o play-off no último jogo, a consistência que temos demonstrado é fantástica. Há sempre a procura por um título, agora é a dizer que concedemos um remate à baliza. Mas, na época passada, era muito fácil conceder três ou quatro golos contra uma equipa da liga norte-americana [Inter Miami] ou do Egito [Al Ahly]. Não nos devemos esquecer do caminho que estamos a fazer", lembrou.

O FC Porto, nono classificado da fase de Liga, com 14 pontos, defronta, no Estádio do Dragão, o Rangers, 31.º, com quatro, na quinta-feira, a partir das 20:00, sob arbitragem do belga Jasper Vergoote.

