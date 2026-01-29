"Pela lealdade ao FC Porto, é um prémio justo": na sexta época no Dragão, Cláudio Ramos estreia-se na Europa

Foi preciso chegar à sexta temporada no FC Porto para Cláudio Ramos conhecer o sabor das competições europeias. Recentemente, até disputou o Mundial de Clubes. Esta noite, com a lesão de Diogo Costa, estreia-se na Liga Europa contra o Rangers, da Escócia, o país que defrontou quando jogou pela seleção em 2018.

“É mais que merecido”, sentencia Paulo Cadete, o treinador de guarda-redes se cruzou com o número 14 dos dragões, em conversa com a Renascença. “O Cláudio Ramos tem estado no FC Porto com todo o seu profissionalismo, dedicação, paixão e amor ao clube. Este jogo será fruto desse trabalho, ele está à altura deste FC Porto. Não vai desiludir ninguém.”

A vida de guarda-redes suplente não é nenhum bombom. Trata-se de esperar, treinar bem para estar bem mas também para manter o número 1 desperto na labuta diária. Cláudio Ramos, com 34 anos, tem apenas 41 presenças desde 2020/21, quatro delas na equipa B.

“O FC Porto está muito bem servido de guarda-redes”, concede Cadete. “O Diogo é o Diogo do FC Porto e da nossa seleção. Estar perante o Diogo Costa é sinónimo de trabalho, de dedicação, de estar ali na sombra. Pelo percurso que tem feito no clube, pela maneira de estar e lealdade, penso que é um prémio justo. Não vai desiludir ninguém”, reforça.