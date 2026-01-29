Ouvir
Liga Europa

"Pela lealdade ao FC Porto, é um prémio justo": na sexta época no Dragão, Cláudio Ramos estreia-se na Europa

29 jan, 2026 - 12:50 • João Fonseca , Hugo Tavares da Silva

Bola Branca escutou um antigo treinador de guarda-redes do suplente de Diogo Costa. Aos 34 anos, Cláudio Ramos conta apenas 41 presenças desde 2020/21.

Foi preciso chegar à sexta temporada no FC Porto para Cláudio Ramos conhecer o sabor das competições europeias. Recentemente, até disputou o Mundial de Clubes. Esta noite, com a lesão de Diogo Costa, estreia-se na Liga Europa contra o Rangers, da Escócia, o país que defrontou quando jogou pela seleção em 2018.

“É mais que merecido”, sentencia Paulo Cadete, o treinador de guarda-redes se cruzou com o número 14 dos dragões, em conversa com a Renascença. “O Cláudio Ramos tem estado no FC Porto com todo o seu profissionalismo, dedicação, paixão e amor ao clube. Este jogo será fruto desse trabalho, ele está à altura deste FC Porto. Não vai desiludir ninguém.”

A vida de guarda-redes suplente não é nenhum bombom. Trata-se de esperar, treinar bem para estar bem mas também para manter o número 1 desperto na labuta diária. Cláudio Ramos, com 34 anos, tem apenas 41 presenças desde 2020/21, quatro delas na equipa B.

“O FC Porto está muito bem servido de guarda-redes”, concede Cadete. “O Diogo é o Diogo do FC Porto e da nossa seleção. Estar perante o Diogo Costa é sinónimo de trabalho, de dedicação, de estar ali na sombra. Pelo percurso que tem feito no clube, pela maneira de estar e lealdade, penso que é um prémio justo. Não vai desiludir ninguém”, reforça.

Farioli: "Quando se é treinador ou jogador do FC Porto, não há prioridades. A única prioridade é o jogo seguinte"

Liga Europa

Farioli: "Quando se é treinador ou jogador do FC Porto, não há prioridades. A única prioridade é o jogo seguinte"

Com o acesso ao play-off de apuramento para os 'oi(...)

Afinal, o futebolista “tudo fez no passado”, até com Paulo Cadete, para estar a este nível. “Tem muita confiança nele próprio, por isso está onde está. Vai com certeza caminhar neste FC Porto e dar continuidade ao seu trabalho.”

De acordo com este treinador que na temporada passada estava na Arábia Saudita no Al-Diriyah, Cláudio estará certamente “tranquilo” a poucas horas do Porto-Rangers, de muitíssima importância pois os dragões ainda procuram os oito primeiros lugares para garantirem o apuramento direto.

“Ele confia nele próprio, o que é principal”, garante Paulo Cadete sobre o seu ex-jogador. “Os colegas, isso é inequívoco, têm grande confiança nele. Um grande Cláudio vai estar à altura deste FC Porto europeu… É um orgulho vê-lo trabalhar neste Porto campeão, espero eu e espera ele, para que sinta uma felicidade enorme.”

O FC Porto-Rangers, para a jornada 8 da fase liga da Liga Europa, joga-se esta noite no Dragão, a partir das 20h00, e terá a arbitragem do belga Jasper Vergoote.

No passado, portistas e escoceses de Glasgow defrontaram-se em seis ocasiões, espalhadas por três eliminatórias para três competições diferentes: Taça das Taças em 1983, Liga dos Campeões em 2005 e Liga Europa em 2019. O saldo é negativo: três derrotas, dois empates e apenas uma vitória, cortesia de Fernando Gomes, o senhor “bibota”, a 2 de novembro de 1983.

