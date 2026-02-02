Ouvir
Farioli: "Há jogos em que tudo corre mal"

02 fev, 2026 - 22:53 • Redação

FC Porto perdeu na visita ao Casa Pia, por 2-1, na jornada que antecede o clássico frente ao Sporting.

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, reconhece que foi primeira derrota no campeonato, no terreno do Casa Pia, foi um jogo em que "aconteceu de tudo" aos dragões.

À Sport TV no final do encontro, o técnico lamentou o relvado e reconhece alguma falta de eficácia e outros erros que levaram ao primeiro deslize da temporada, na jornada que antecede a visita do Sporting ao Estádio do Dragão.

Análise do jogo: "A época é longa, há jogos em que tudo corre mal. Começamos bem, a abordagem foi positiva, criámos bons momentos. Na primeira vez que chegaram à nossa baliza, marcaram. Na segunda, o autogolo. Em 20 jogos, temos seis golos sofridos, dois penáltis e dois autogolos. Hoje não foi suficiente para levar pontos".

O que correu mal? "Perdemos agressividade em ler algumas trajetórias. Acho que hoje o feeling é que tentamos, tentamos, tentamos, mas não foi suficiente. Eles defenderam bem, as áreas estavam difíceis de jogar, mas não há desculpas. Tudo correu mal, agora é virar a página, o apoio dos adeptos vai ajudar-nos, agora temos uma semana para trabalhar."

Rodrigo Mora não entrou: "São decisões, tivemos de fazer algumas substituições que não estavam no plano, queríamos o Mora em campo, mas tive de tirar o Martim por lesão no pé. Foi assim que aconteceu."

Clássico na próxima jornada: "Há ainda muitos jogos, muitos pontos. O próximo jogo é importante, claro, mas não há campeonatos que sejam decididos num momento."

