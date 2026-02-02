FC Porto perde pela primeira vez no campeonato antes de receber o Sporting

02 fev, 2026 - 23:14
Foi numa noite chuvosa de fevereiro que o FC Porto perdeu pela primeira vez no campeonato. Na visita ao Casa Pia, os dragões perderam, por 2-1, numa noite em que "tudo correu mal", segundo o treinador Francesco Farioli.
Os dragões tiveram muito mais posse, remates, lances perigosos, mas não tiveram grande eficácia. Logo aos 12 minutos, a equipa de Álvaro Pacheco marcou na primeira vez que foi à baliza.
Livolant encontrou espaço à esquerda, cruzou tenso, Cassiano falhou o cabeceamento, mas surgiu Larrazabal para um desvio ao segundo poste, sem chance para Diogo Costa. Nos descontos da primeira parte, o segundo balde de água fria.
Num livre, Thiago Silva desviou com o joelho enquanto tentava cortar e acaba por fazer um desvio para o ângulo. Golo vistoso, festa rija do lado do Casa Pia.
A segunda parte começou da melhor forma possível para o Porto. Aos 46 minutos, num lance algo polémico, Pablo Rosario rematou para o fundo da baliza.
Os dragões voltaram a carregar, já com Froholdt, William Gomes, Pietuszewski e Deniz Gul em campo, mas ficou reduzido a dez unidades quando William fez uma entrada muito dura sobre a cabeça de um adversário. Foi expulso com vermelho direto e falha o clássico com o Sporting na próxima jornada.
O Casa Pia até poderia ter fechado o resultado nos instantes finais, mas valeu um corte de Alberto Costa em cima da linha de golo.
Foi a primeira vez na história que o Casa Pia venceu o FC Porto e a primeira vez esta época que somou um triunfo a jogar em casa. Já para o Porto, foi a primeira derrota no campeonato depois de 18 vitórias e um empate.
A derrota chega na semana anterior à receção ao Sporting. Porto mantém o primeiro lugar, com quatro pontos de vantagem para os leões e nove para o Benfica. Já o Casa Pia sai da zona de "play-off" de despromoção e sobe ao 15.º lugar com 18 pontos somados.