FC Porto perde pela primeira vez no campeonato antes de receber o Sporting

Foi numa noite chuvosa de fevereiro que o FC Porto perdeu pela primeira vez no campeonato. Na visita ao Casa Pia, os dragões perderam, por 2-1, numa noite em que "tudo correu mal", segundo o treinador Francesco Farioli. Os dragões tiveram muito mais posse, remates, lances perigosos, mas não tiveram grande eficácia. Logo aos 12 minutos, a equipa de Álvaro Pacheco marcou na primeira vez que foi à baliza. Livolant encontrou espaço à esquerda, cruzou tenso, Cassiano falhou o cabeceamento, mas surgiu Larrazabal para um desvio ao segundo poste, sem chance para Diogo Costa. Nos descontos da primeira parte, o segundo balde de água fria.

Num livre, Thiago Silva desviou com o joelho enquanto tentava cortar e acaba por fazer um desvio para o ângulo. Golo vistoso, festa rija do lado do Casa Pia. A segunda parte começou da melhor forma possível para o Porto. Aos 46 minutos, num lance algo polémico, Pablo Rosario rematou para o fundo da baliza. Os dragões voltaram a carregar, já com Froholdt, William Gomes, Pietuszewski e Deniz Gul em campo, mas ficou reduzido a dez unidades quando William fez uma entrada muito dura sobre a cabeça de um adversário. Foi expulso com vermelho direto e falha o clássico com o Sporting na próxima jornada.