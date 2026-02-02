Ouvir
Nota 3 para Pedro Ramalho no Casa Pia-FC Porto. "Aproveitou a nomeação"

02 fev, 2026 - 23:31 • Redação

José Leirós considera justa a expulsão de William Gomes e compreende decisão de validação do golo do FC Porto.

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 à arbitragem de Pedro Ramalho na vitória do Casa Pia frente ao FC Porto. Considera que a expulsão a William Gomes é bem ajuízada, tal como no golo de Pablo Rosario.

Em estreia em jogos dos grandes, Ramalho "aproveitou a nomeação".

"Esteve muito bem na expulsão e também no golo do FC Porto, porque foi perentório a decidir. Há dúvidas num primeiro momento, se há falta sobre o Cassiano, mas ela não é óbvia. No lance do Rosario, aí não há falta. Como o lance não é claro e óbvio, o VAR não interveio", considera.

O ex-árbitro considera ainda que, "com um resultado destes, a arbitragem tem de ter sorte, porque o golo do Porto não tem influência no resultado e, por isso, a possível polémica dissipa-se."

José Leirós considera ainda que o árbitro esteve "bem nos amarelos todos que mostrou".

