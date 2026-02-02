Seko Fofana chegou ao FC Porto e vai usar o 42 porque era o número do ídolo

02 fev, 2026 - 13:30 • Hugo Tavares da Silva
O FC Porto anunciou esta segunda-feira o internacional costa-marfinense Seko Fofana, por empréstimo do Stade Rennais
Fofana vai vestir a camisola 42 porque o seu ídolo é Yaya Touré, um compatriota centrocampista que tinha muito futebol nos pés e na cabeça.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O futebolista, nascido em Paris há 30 anos, já jogou 31 jogos pela seleção, tendo participado em duas CAN, em 2023 e 2025. Antes, como cidadão francês, atuou num Euro sub-17, em 2012, representando a França.
No currículo tem passagens, na formação, por clubes como Paris FC, Lorient e Manchester City. A seguir, já no futebol profissional, começou no Fulham, passando depois por Fulham, Bastia, Udinese, Lens, Al-Nassr, onde foi companheiro de Cristiano Ronaldo e treinado por Luís Castro, e finalmente Al-Ettifaq.
"Seko Fofana aterra pela primeira vez em Portugal para acrescentar capacidade física, chegada à área, experiência e liderança a um plantel que compete em três frentes: Liga Portuguesa, Liga Europa e Taça de Portugal", pode ler-se no site oficial do FC Porto.
Os dragões, líderes destacados do campeonato, jogam esta noite na casa do Casa Pia, no derradeiro jogo da jornada 20.