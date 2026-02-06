Ouvir
FC Porto

Da Ribeira para a Califórnia: Eustáquio emprestado ao Los Angeles FC

06 fev, 2026 - 18:03 • Lusa

Cedência permite ao emblema do campeonato norte-americano acionar a compra definitiva por 7,25 milhões de euros.

O futebolista Stephen Eustáquio foi emprestado pelo FC Porto ao Los Angeles FC até ao final da temporada, com o emblema do campeonato norte-americano de futebol (MLS) a garantir uma opção de compra definitiva, anunciaram os 'dragões'.

O clube californiano terá assim a possibilidade de adquirir a totalidade dos direitos económicos do atleta por 7,25 ME e, segundo o FC Porto, a operação não contou com quaisquer custos de intermediação.

"O Stephen é um médio de topo, com uma extensiva experiência internacional, que saberá o que é preciso para levar este clube para o próximo nível", garantiu o diretor-geral do novo clube do internacional canadiano, John Thorrington, em nota divulgada no sítio dos norte-americanos na internet.

Em quatro anos no FC Porto, vindo do Paços de Ferreira, Stephen Eustáquio fez 156 jogos, contribuindo com 12 golos e 10 assistências, e conquistou um campeonato, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Porém, o jogador, de 29 anos, perdeu espaço nas escolhas iniciais com o técnico Francesco Farioli, na presente temporada, aquando da chegada de Victor Froholdt, com apenas 184 minutos somados no campeonato.

A recente contratação de Seko Fofana, no 'mercado' de janeiro, aumentou ainda mais a concorrência à 'posição oito' do meio-campo portista e, perante a proximidade do Mundial2026, Eustáquio, que soma 54 internacionalizações pelo Canadá, procurará ganhar um maior ritmo de jogo antes da competição.

