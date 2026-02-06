Fernando Madureira foi libertado

Fernando Madureira, antigo líder dos SuperDragões, foi libertado esta sexta-feira.

O conhecido adepto do FC Porto deixou a cadeia por excesso de prisão preventiva.

A notícia é conhecida no dia em que o Tribunal da Relação do Porto reduziu em cinco meses, para três anos e quatro meses, a sentença a que foi condenado em primeira instância no caso "Operação Pretoriano".



Em comunicado divulgado esta sexta-feira à tarde, o Ministério Público do Porto adianta que Fernando Madureira vai ficar agora obrigado a apresentações bissemanais às autoridades.

"Em consequência desta decisão, e em conformidade com o limite máximo fixado pela lei processual penal (um ano e oito meses de prisão, no caso), o Tribunal de primeira instância teve, necessariamente, e, por ora, de libertar o arguido preso preventivamente, sujeitando-o, porém, à obrigação de se apresentar duas vezes por semana à polícia e de não frequentar recintos desportivos ou quaisquer eventos relacionados com o FCP", lê-se numa nota do MP.

A detenção de Fernando Madureira completaria dois anos este sábado, prazo que corresponde ao limite da prisão preventiva a que continua sujeito.



O antigo líder do SuperDragões tinha sido condenado em primeira instância por crimes de ofensa à integridade física.

[notícia atualizada às 19h28 - com a informação de que Fernando Madureira já foi libertado]