Fernando Madureira vai ser libertado esta sexta-feira

Fernando Madureira, antigo líder dos SuperDragões, vai ser libertado esta sexta-feira.

O conhecido adepto do FC Porto vai deixar a cadeia por excesso de prisão preventiva.

A notícia é conhecida no dia em que o Tribunal da Relação do Porto reduziu em cinco meses, para três anos e quatro meses, a sentença a que foi condenado em primeira instância no caso "Operação Pretoriano".



"Em consequência desta decisão, e em conformidade com o limite máximo fixado pela lei processual penal (um ano e oito meses de prisão, no caso), o Tribunal de primeira instância teve, necessariamente, e, por ora, de libertar o arguido preso preventivamente, sujeitando-o, porém, à obrigação de se apresentar duas vezes por semana à polícia e de não frequentar recintos desportivos ou quaisquer eventos relacionados com o FCP", lê-se numa nota do Ministério Público do Porto, divulgada esta sexta-feira.

A detenção de Fernando Madureira completaria dois anos este sábado, prazo que corresponde ao limite da prisão preventiva a que continua sujeito.



O antigo líder do SuperDragões tinha sido condenado em primeira instância por crimes de ofensa à integridade física.