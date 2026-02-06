Villas-Boas fala em alinhamento "verde" da imprensa: "Queremos ver o Porto em primeiro em maio, isto é tudo 'show-off'"

O presidente do FC Porto assumiu esta sexta-feira que o Sporting, adversário dos 'dragões' no clássico da 21.ª ronda da I Liga de futebol, na segunda-feira, está num "momento mais forte", mas manifestou vontade em "surpreender" o rival.

À margem da passagem do troféu do Mundial2026 por Portugal, no Estádio do Dragão, no Porto, André Villas-Boas considerou que o embate com os 'leões' será difícil, mas disse esperar que os adeptos portistas possam alavancar a equipa para a obtenção de uma vitória que permita retomar uma vantagem de sete pontos.

"É uma fase muito prematura, é só a quarta jornada da segunda volta. Ambas as equipas mantém as aspirações de lutar pelo título. São as duas equipas mais em forma neste momento, temos consciência que é um adversário difícil, o bicampeão nacional. Encontra-se num momento mais forte do que o FC Porto, que vem da derrota com o Casa Pia", constatou Villas-Boas.

Vindo de uma derrota em Rio Maior (2-1), a primeira dos 'azuis e brancos', em todo o campeonato, Villas-Boas rejeitou a ideia de que o resultado da passada segunda-feira possa acarretar algum tipo de desconfiança entre os jogadores portistas.

"Compreendo a esquizofrenia de alguns órgãos de comunicação social, ao tentarem aproveitar-se de uma derrota do FC Porto. O clube atingiu máximos históricos e agora esses órgãos estão alinhados de verde na tentativa de empolgar mais o encontro. O campeonato terá o seu final em meados de maio, é aí que queremos ver o FC Porto em primeiro. Isto é tudo 'show-off'", criticou.