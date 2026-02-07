FC Porto. Martim Fernandes recuperado

O lateral-direito Martim Fernandes está de regresso às opções do FC Porto para defrontar o Sporting, na segunda-feira, em clássico que opõe os dois primeiros classificados da I Liga, anunciaram os dragões.

O jogador, de 20 anos, sofreu uma fascite plantar frente ao Casa Pia, na passada segunda-feira, na primeira derrota dos azuis e brancos (2-1) no campeonato, à 20.ª ronda.

Durante este sábado, no Centro de Treinos e Formação Jorge Costa, no Olival, Martim Fernandes já evoluiu para um treino sem limitações, depois de ter trabalhado de forma condicionada na semana de preparação do duelo com os leões.

De resto, Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que atravessam lesões agravadas, com longos períodos de recuperação, são as únicas baixas confirmadas do lado portista, além de William Gomes, que cumpre o primeiro de dois jogos de suspensão por ter sido expulso com cartão vermelho direto na jornada anterior.

O líder da I Liga, FC Porto, com 55 pontos, recebe o segundo classificado, o bicampeão Sporting, com 51, na segunda-feira, a partir das 20h45, no clássico da 21.ª jornada, que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.