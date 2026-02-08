Farioli pede dragões “com atitude e grande espírito” para defrontar Sporting

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, espera uma equipa “com atitude e grande espírito” no clássico frente ao Sporting, da 21.ª jornada da I Liga, destacando também o apoio dos adeptos no Estádio do Dragão.

“O mesmo de sempre, com atitude, grande espírito. Dragão cheio prova o espírito e o desejo dos adeptos em estarem connosco, dar o apoio certo. No fim do jogo com o Casa Pia foi notório esse apoio. Encarámos a semana com o sentimento certo. Amanhã [segunda-feira], com energia certa, para sentirmos apoio”, afirmou Francesco Farioli, em conferência de imprensa.

O técnico italiano, que fazia a antevisão ao jogo grande que encerra a jornada, destacou ainda o trabalho realizado ao longo da semana, numa rara preparação sem jogos intermédios, após a primeira derrota no campeonato, diante do Casa Pia.

“Foi uma semana muito boa, muito positiva. No dia seguinte jogámos com a equipa B. Não estamos muito habituados a ter uma semana limpa, mas a atitude foi muito boa. O mais importante é transferir isto para o jogo de amanhã”, referiu.

Questionado sobre declarações do presidente André Villas-Boas, que considerou o Sporting num melhor momento, o treinador enquadrou as palavras do dirigente no contexto competitivo atual.

“O contexto é um bocado mais articulado do que isso. Era uma declaração sobre a realidade dos dois clubes. O Sporting tem intenção de ser campeão, é uma equipa de Liga dos Campeões. Nós estamos a trabalhar para levar o FC Porto ao seu lugar. Estamos numa boa posição para competir pela Liga, apurados no top-8 da Liga Europa e ainda envolvidos na Taça de Portugal. Estamos onde merecemos estar”, disse, acrescentando que o grupo está “alinhado”.

Sobre os reforços Moffi e Fofana, contratado no ‘mercado’ de inverno, admitiu que ambos podem ser opção para o clássico, ainda que estejam em fase de integração.

“Estão a trabalhar para estar em boa forma. Precisam de tempo para estar ao mesmo nível dos outros. Farão parte do jogo, mas depende de como o jogo será. Vamos decidir”, explicou, referindo também que Martim Fernandes treinou sem limitações após o último encontro.

O treinador reconheceu que ainda há aspetos a melhorar na equipa, nomeadamente as entradas em jogo, depois de o FC Porto ter sofrido golos cedo nas últimas partidas, com Casa Pia, Rangers e Viktoria Plzen.

“Nos últimos jogos, o adversário marcou na primeira oportunidade. Trabalhámos esta semana em coisas para melhorar. Ao nível a que estamos a jogar, se nos distraímos, vamos permitir oportunidades”, admitiu.

Já sobre a menor eficácia dos dois extremos titulares, desvalorizou leituras individuais: “Os números dizem isso, mas o futebol é coletivo. Estou satisfeito com o trabalho do Borja e do Pepê, que às vezes jogam com problemas físicos”.

O FC Porto, líder do campeonato, com 55 pontos, recebe na segunda-feira, às 20h45, o Sporting, segundo, com 51, numa partida que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.