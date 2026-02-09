Empate no último suspiro. FC Porto e Sporting continuam separados por quatro pontos

FC Porto e Sporting empataram, a um golo, no clássico desta segunda-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a 21.ª jornada da I Liga.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O primeiro golo foi apontado por Seko Fofana, numa jogada de grande insistência, depois de uma grande jogada de Rodrigo Mora. O comentador da Renascença para a partida, José Nuno Azevedo, fizera votos, ao intervalo, de que o clássico fosse decidido pelo génio e não pelo erro — Mora ouviu o apelo, aos 76 minutos.

Recém-entrado, recebeu a bola na área, levantou-a sobre Iván Fresneda, dançou perante três adversários e cruzou para o remate de primeira de Alberto Costa, contra um adversário. Na ressaca, Seko Fofana também acertou na muralha. Seguiu-se Deniz Gül, contra um adversário. A bola voltou a Fofana, que desta vez afinou a mira e chegou ao golo, na estreia com a camisola do FC Porto.

O Sporting tem-se habituado a marcar no último suspiro, porém, e neste clássico não foi diferente. Mão na bola de Francisco Moura e, no penálti, Luis Suárez permitiu a defesa de Diogo Costa. Contudo, a bola voltou ao avançado colombiano, que, na recarga, não perdoou. Golo do empate ao minuto 100.

Apito final e FC Porto e Sporting continuam separados por quatro pontos, com os dragões na liderança e os leões no segundo lugar.