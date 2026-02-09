Farioli: "Houve uma equipa que desde o início fez tudo para ganhar. Foi o Porto"

Francesco Farioli lamenta o erro que deu origem ao penálti e consequente empate (1-1) ao Sporting no último suspiro, num clássico em que, considera, o FC Porto foi a equipa que mais fez para ganhar.

"É um erro e, a este nível, pagas pelos erros", assume o treinador em declarações à Sport TV, em que refuta a ideia de um Porto especulativo: "Durante 82, 83 minutos, o jogo teve um líder, uma equipa que desde o início quis fazer tudo para ganhar. E essa equipa foi o Porto."

FC Porto, líder do campeonato, e Sporting, segundo classificado, empataram a um golo, esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a jornada 21, e continuam separados por quatro pontos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Análise: "Foi um grande jogo, jogámos com zero medos perante o bicampeão. Pressionámos com grande intensidade, a dinâmica na primeira parte e na segunda foi muito boa. Estou muito feliz com a forma como abordámos o jogo, o espírito e o desejo de ganhar. Sofremos o penálti no último lance, foi o sexto jogo consecutivo em que eles marcaram no último minuto. Não conseguimos manter a 'clean sheet', mas foi um jogo muito positivo, com grande atitude e uma atmosfera fantástica. Para mim, espírito de topo: os zero medos e a personalidade que a equipa pôs em campo diz muito do que estes rapazes estão a fazer."

Empate foi castigo demasiado pesado? "Foi um erro. É um erro e, a este nível, pagas pelos erros. Nada a lamentar, fizemos tudo o que estava ao alcance. A melhor imagem do jogo de hoje foi o nosso golo, quanta energia investimos para meter a bola na baliza. O ressalto, cinco, seis bolas, conseguimos recuperar e marcar. Isto é o que queríamos fazer, o que trouxemos para o jogo. E nada mais."

Thiago Silva disse que o Sporting era quem tinha maior obrigação de ganhar: "A única parte do jogo em que sofremos um pouco foi nos últimos minutos, em que eles vieram com tudo. Entendo o que o Thiago quis dizer, mas durante 82, 83 minutos, o jogo teve um líder, uma equipa que desde o início quis fazer tudo para ganhar. E essa equipa foi o Porto."

Liderança reforçada? "Não gosto de fazer contas. O que me deixou orgulhoso foi o espírito da equipa. Fomos para o campo para fazer tudo para ganhar o jogo, sempre corajosos. Tentámos de tudo, não foi suficiente contra uma grande equipa, muito bem treinada. Continuamos na corrida."

Saídas por lesão: "Temos de ver. O Kiwior tinha a certeza de que sentiu algo nos isquiotibiais, mas parece que parou a tempo. Samu sentiu algo no joelho e eu não quis tomar quaisquer riscos. Temos de avaliar amanhã. O Martim teve um problema no pé. Com esta densidade competitiva, temos feito um bom trabalho para evitar lesões. Queremos continuar assim."